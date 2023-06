Éducation aux médias : une première pour les élèves du lycée Désiré-Nisard à Châtillon-sur-Seine (partie 1)

C'est une première pour ces élèves de première au lycée Désiré-Nisard de Châtillon-sur-Seine : pendant un an ils et elles se sont mis dans la peau d'apprenti.es journalistes grâce à Interclass, un dispositif d'éducation aux médias de nos collègues de France Inter. Une expérience unique pour cette classe de 1e spécialité Histoire-Géo et géopolitique, une initiative de leurs professeurs, Mathieu Chartier et Isabelle Bouvet-Maréchal, accompagnés par les étudiants en journalisme du Master 2 "Médias et création numérique" à l'université de Dijon et par Stéphanie Perenon, journaliste à France Bleu Bourgogne . Résultat : des reportages, des interviews et des chroniques à découvrir ici.

De quoi ces adolescents ont-ils eu envie de parler ?

Le fil conducteur c'est la pression. Cette génération a beaucoup d'envies et de rêves mais elle a le sentiment de vivre sous pression. Pression de devoir réussir le Bac, son orientation, de trouver un métier etc. Alors pour décompresser ces élèves ont la chance d'avoir à leur disposition des infrastructures sportives de premier plan dans leur établissement et tout autour. Le sport pour faire baisser la pression, c'est un reportage encadré par Hugo Courville.

Réussir quand on vit et qu'on vient d'un petit village, ça aussi c'est une sacrée pression pour ces élèves. Un sentiment partagé par une majorité dans la classe. Cela les a amenés à rencontrer le comédien Raphael Thiéry.

L'artiste, originaire d'un petit village du Châtillonnais, à l'affiche au cinéma dans le film, L'Envol , a accepté de répondre à leurs questions. Une rencontre interview d'une heure menée au Théâtre Gaston-Bernard de Châtillon-sur-Seine et réalisée par Jeanne, Jordan, Agathe, Noah, Emma, Hugo, Lucie, Alexis et Kelly, encadrés par Emma Lahalle.

Réussir d'où que l'on vienne et quel que soit son âge, ça aussi ça intéresse ces jeunes élèves. Cela les a conduit à rencontrer un jeune artiste beaunois de 19 ans, le rappeur et chanteur de RnB Le2ny . Il leur a ouvert les portes d'un studio de travail à la Vapeur à Dijon. Reportage encadré par Amir Zamba.

Changement complet de décor avec l'autre grand sujet de préoccupation dans la classe : le faits divers. Un sujet qui passionne la majorité des élèves de cette classe qui ont cherché à comprendre pourquoi et la suite c'est Héloïse Hugo et Mila qui vous la raconte, encadrés par Nicolas Da Silva.

Des élèves du lycée Désiré-Nisard en studio à France Bleu Bourgogne pour l'interview du criminologue Alain Bauer - Mathieu Charetier

Un grand merci pour leur confiance à Éric Valmir le créateur d'Interclass, à Fanny Léonor Crouzet de Radio France, Jérôme Berthaut responsable dudu Master 2 Médias & Création numérique (MCN) à l'université de Bourgogne, et à tous les élèves de la classe de 1e HGGSP du Lycée Désiré-Nisard : Sinan Acar, Noah Bastard, Jeanne Chevallier, Laly Correia, Hugo Courtejaire, Lucie Doile, Lusiana Gega, Alexis Joseph, Evan Jouhannet, Lizzie Lazzarotti, Emma Le Signor, Mila Messighaoui, Claire Müller, Kelly Mutez, Amandine Poupion, Can Pretre, Zacharie Pugh, Alexandre Remy, Agathe Schembri, Héloïse Waldner et Jordan Yapi.