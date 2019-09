Education : Chiffres et nouveautés de la rentrée en Limousin

Limousin, France

L'école maternelle obligatoire dès 3 ans et pour tous

L'abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans entre en vigueur dès cette année. C'est l'une des principales mesures pour ne pas dire, LA principale nouveauté de la rentrée, avec la nouvelle formule du Baccalauréat. En effet, les Assises de la maternelle, réunies en mars 2018, ont abouti à la conclusion que c'est entre 3 et 6 ans qu'il est possible de lutter efficacement contre l'inégalité devant le langage et de susciter le plaisir d'apprendre.

Désormais, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans doivent être inscrits dans une école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou responsables légaux déclarent qu'ils les instruisent ou les font instruire dans leur famille . Dans ce cas, des contrôles seront réalisés afin d'assurer que l'obligation d'instruction est bien respectée. Cela permettra également de renforcer le suivi médical des enfants. Ainsi, un bilan dès 3 ans permettra de diagnostiquer si l'enfant voit et entend bien, ce qui permettra d'améliorer ses conditions d'apprentissage.

Dans l'Académie de Limoges, les prévisions pour la rentrée 2019 indiquent que 287 élèves sont concernés par cette mesure : 80 en Corrèze, 66 en Creuse et 141 en Haute-Vienne.

Des classes de CP et CE1 à 12 élèves

1224 enfants bénéficieront de ce dispositif. Objectif : réduire les inégalités dès le plus jeune âge. Ainsi, lors de cette rentrée, l'ensemble des CP et CE1 en REP (Réseau d'Education Prioritaire), seront dédoublés. Cela représente 102 classes dans l'Académie de Limoges. Même si cette mesure concerne uniquement les zones prioritaires, le nombre d'élèves de grande section, de CP et de CE1 verront progressivement leurs effectifs limités à 24 élèves.

Mieux accueillir les élèves en situation de handicap

Dans l'Académie de Limoges, 4822 élèves en situation de handicap étaient scolarisés l'an dernier, ce qui correspond à 3,4% de la population scolaire générale. Le nombre d'élèves en situation de handicap reste en augmentation : +4% par rapport à 2018 et + 60% depuis 2011.

Du nouveau dans les lycées professionnels

L'enseignement professionnel doit retrouver des couleurs - ©Education Nationale

C'est la première rentrée du nouveau lycée professionnel, qui visera à répondre aux besoins et compétences, en lien notamment avec les transitions écologique et numérique. L'objectif étant de renforcer l'attractivité de enseignement professionnel, en proposant une orientation plus progressive et des parcours personnalisées. C'est pourquoi il a été décidé d’organiser la classe de seconde par familles de métiers. Ainsi, les élèves de 2nd professionnelle pourront s'orienter vers 3 familles : la construction durable, bâtiments et travaux publics ; les métiers de la relation client et métiers de la gestion administrative ; les métiers du transport et de la logistique.

A l'épreuve du Bac nouvelle formule

La rentrée 2019 marque la refonte complète du baccalauréat. Outre la mise en place du contrôle continu, qui comptera pour 40% de la note finale au Bac, les élèves seront examinés sur 5 épreuves terminales (dont le bac de français en 1ère), et un grand oral. Le contrôle continu porte sur les années de première et de terminale. Dès la seconde, les élèves devront choisir des matières en option, qui viendront s'ajouter au tronc commun des enseignements.

L'académie de Limoges en chiffres

Pour cette rentrée 2019, on constate que les effectifs sont relativement stables par rapport à 2018. On remarquera tout de même une légère baisse de -1,4% d'élèves dans le 1er degré et seulement 69 élèves de moins dans le second degré, sur 54814 en Limousin!

Les prévisions pour cette rentrée 2019 dans l'académie de Limoges tablent sur 112 501 élèves répartis comme suit :

57 687 écoliers 31 303 élèves en 1er cycle (collèges, segpa, Prépa Pro) 5758 en 2nd cycle professionnel 17753 lycéens 3515 apprentis

Le tout réparti sur 796 établissements scolaires (écoles, collèges et lycées).

L'académie de Limoges c'est aussi 10058 enseignants avec une masse salariale de 658 millions d'euros par an.

Enfin, il faut noter que le taux de réussite au Diplôme national du brevet était l'an passé de 85,3% soit 6374 élèves qui ont été diplômés. Pour le baccalauréat, le taux de réussite était de 86,9 (6621 nouveaux bacheliers). Un taux de réussite légèrement inférieur au niveau national (88,1%).