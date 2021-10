Éducation : différentes structures pour aider les parents en Creuse

Être parent est parfois une tâche difficile et on se sent parfois seul dans ce rôle et face aux problèmes qui se posent. Mais des professionnels existent en Creuse pour conseiller les mères et les pères, quels que soient leurs âges. On fait le point sur l'aide à la parentalité dans le département.

On ne naît pas parent, on le devient, et c'est parfois difficile. Alors en Creuse il existe différentes structures pour aider ceux qui ont des difficultés dans l'éducation de leurs enfants ou qui se posent des questions. On fait le point sur ce qu'on appelle "l'aide à la parentalité".

Les centres sociaux

Parmi les structures reconnues par la caisse d'allocation familiale (CAF) il y a les centres sociaux à Guéret, La Souterraine, Bourganeuf ou encore Aubusson. Vous pouvez les contacter quelle que soit votre situation et surtout quel que soit votre problème avec votre enfant. S'il pleure beaucoup, si vous n'avez pas de solution de garde ou que vous vous sentez débordés, des "référent(e)s familles" sont là pour vous aider. Leurs formations sont reconnues par la CAF.

Les lieux d'accueil enfants parents

En plus ou en complément de ces centres, il y a des lieux d'accueil enfants parents (LAEP). En Creuse il y a par exemple, le "Café Toudou" à Aubusson, qui est ouvert les mercredis après midi de 14h à 18h, mais aussi "Les p’tits trognons" à Bourganeuf. Le but de ces lieux, également reconnus et financés par la CAF est de permettre de rencontrer d'autres parents pendant que vos enfants jouent ensemble. Des professionnels sont aussi présents pour vous aider et éventuellement vous orienter vers les personnes les plus compétentes.

Une entreprise dans le secteur de Guéret

Enfin le sujet de la parentalité est aussi abordé par des associations et des entreprises, comme "Zen Parentality" crée en septembre 2021 par des infirmières dans le secteur de Guéret. Le rôle de tous ces interlocuteurs est aussi d'orienter les parents vers les professionnels les plus compétents pour les problèmes ou les questions qui les concernent.