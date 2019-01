"Education en colère", une vingtaine de "stylos rouges" dans les rues d'Orléans ce samedi

Ces enseignants du Loiret ont défilé aux côtés des "gilets jaunes" ce samedi 19 janvier. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles.

Orléans, France

Des pointes de stylos rouges ont émaillé le cortège des "gilets jaunes" ce samedi 19 janvier. Une vingtaine d'enseignants en colère, membres du groupe Facebook des "stylos rouges" se sont réunis en marge de l'épisode 10 de la mobilisation des "gilets jaunes" d'Orléans qui a réuni 200 personnes.

Les professeurs loirétains s'étaient donné rendez-vous place du Martroi. Ils entendaient dénoncer leurs conditions de travail et un manque de reconnaissance de leur profession.

Augmentation des salaires et limitation du nombre d'élèves par classe

"On veut exprimer un profond ras-le-bol. On en a marre de voir nos conditions de travail se dégrader. Il y a de la souffrance dans tous les établissements et les décisions du gouvernement comme le jour de carence et le gel du point d'indice finissent de nous mettre la tête sous l'eau", explique Sophie enseignante remplaçante dans le premier degré à Saint-Jean-de-Braye.

"Le gouvernement nous parle d'une "école de la confiance" mais moi, je ne la vois pas." Sophie, enseignante en école primaire

Les enseignants dénoncent également des classes surchargées. "Il y a jusqu'à 30 élèves par classe en maternelle" dénonce Mélanie, une professeur de français dans un collège à Beaune La Rolande. "Les établissements ruraux n'ont pas assez de moyens et on manque cruellement d'enseignants, du coup les élèves se retrouvent sans professeur" alerte la jeune femme. Les enseignants dénoncent globalement un manque de reconnaissance de la part de la société vis-à-vis de leur métier.

Une vingtaine de "stylos rouges" ont manifesté samedi 19 janvier à Orléans © Radio France - Manon Derdevet

Peu de moyens d'action

Pour les professeurs, il est difficile d'envisager des moyens d'action sans pénaliser les élèves. Mais certains imaginent quand même des actions extrêmes comme "retenir les notes ou saboter les examens". Des actes pour lesquels les professeurs pourraient être sanctionnés mais qui seraient selon eux "les seuls moyens de se faire entendre par le gouvernement."

Les "stylos rouges" ont fini par rejoindre le cortège des "gilets jaunes". Pour beaucoup d'enseignants, leurs revendications sont liées. "On est tous dans le même bateau" explique Emmanuel, un professeur en école primaire à La Source.