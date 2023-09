Éducation : il manque un professeur dans près de la moitié des établissements, selon une enquête du Snes-FSU

Empêtré dans une crise de recrutement des professeurs, le ministère de l'Éducation est toujours en manque d'enseignants une semaine après la rentrée scolaire. Selon une enquête du Snes-FSU, le principal syndicat d’enseignants dans les collèges et lycées, révélée par franceinfo ce lundi , il manque un professeur dans près de la moitié des établissements scolaires en France.

Plus précisément, cette enquête menée dans plus de 500 établissements indique qu'il manque en moyenne au moins un enseignant dans 48% des collèges et lycées de métropole. Pourtant, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, avait promis qu'il y aurait "un professeur devant chaque classe" à la rentrée alors que début juillet, plus de 3.100 postes n'avaient pas été pourvus à l'issue des concours enseignants.

L'académie de Créteil particulièrement touchée

Toutes les régions ne sont pas touchées de la même manière. Sans surprise, les trous dans les emplois du temps sont plus nombreux dans l’académie de Créteil notamment, qui regroupe trois départements dans l’est de l’Ile-de-France.

Le rectorat y embauche de nombreux contractuels (enseignant recruté hors concours de l'Éducation nationale pour des besoins sur des postes vacants) visiblement pas suffisamment encore. Mais le syndicat relève aussi des manques importants dans l’académie d’Orléans-Tours, dans celle de Normandie ou encore dans certaines villes comme Nantes. Cette étude "signifie très concrètement que là, en ce moment, il y a des élèves qui ont des trous dans leur emploi du temps, qu’on a distribué des emplois du temps à nos élèves avec monsieur X, madame Y., indique Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU. Aujourd'hui, c’est ce qui devrait toutes et tous nous préoccuper parce que c'est un véritable scandale", alerte-t-elle. "Il y a plusieurs milliers d'élèves qui n'ont pas de professeurs".

Selon elle, aucun autre professeur n'assure les cours de façon provisoire : "Tout simplement parce qu'il y a des questions d'organisation, d'emploi du temps. Donc, aujourd'hui, des élèves n'ont pas cours dans certaines disciplines", assure Sophie Vénétitay. La patronne du Snes-FSU dénonce aussi un bricolage de l'Éducation nationale pour recruter à la hâte des enseignants : "On a vu par exemple qu’il y avait des petites annonces sur Facebook pour recruter des professeurs, il y a des petites annonces sur Pôle emploi. Ce n'est pas acceptable en 2023 qu'on recrute des professeurs sur Facebook ou sur Pôle emploi". "Recruter un professeur et le "former" en deux jours, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure solution" dénonce-t-elle.

Un manque surtout en mathématiques

Les matières les plus touchées par ces pénuries sont les mathématiques, un problème récurrent dans cette discipline, mais il manque aussi beaucoup de professeurs de sciences de l’ingénieur (une spécialité portant sur les sciences et la technologie dans les domaines de la mécanique ou encore de l'informatique), ou d’anglais. "Il faut rappeler que les concours n'ont pas fait le plein. Près de 3.000 postes n’ont pas été pourvus avec parfois des matières qui pèsent très lourd, détaille Sophie Vénétitay. Je pense par exemple, aux élèves qui n'ont pas cours de français en première alors qu'ils vont passer le bac de Français à la fin de l'année".

Ces constatations du Snes viennent contredire les propos affirmatifs du ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal ou même d’Emmanuel Macron indiquant qu'il y "aura bien un prof devant chaque élève". Sophie Vénétitay pointe du doigt "une urgence". "Il faut que Gabriel Attal y réponde plutôt que de tergiverser, exhorte-t-elle. Selon elle, c'est toujours le manque d'attractivité du métier qui pose un problème : "Il va falloir surtout qu'il rouvre le dossier des salaires".