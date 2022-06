Éducation : la Skema Business School à Sophia-Antipolis et Lille arrive dans la cour des grands

Elles sont nombreuses les écoles de commerce, de business, à vouloir être répertoriées dans le célèbre classement QS ; pour Quacquarelli Symonds. Ce classement reconnu au niveau mondial est chaque année scruté par les plus grandes entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs ou désireuses d'envoyer en formation continue leur futurs cadres dirigeants. La Skema Business School présente sur Sophia-Antipolis, Lille et Paris, mais aussi en Chine, aux Etats-Unis, au Brésil et récemment en Afrique-du-Sud, a cette année fait son entrée dans ce classement. 39e meilleur programme mondial pour sa formation visant les cadres voulant développer leur capacité managériale. 19e au niveau européen. QS propose d'autres classements dans lesquels apparaît l'école azuréenne ; un bon signe pour la visibilité internationale de la "skema". Une école qui n'arrête pas de se développer. Désormais, elle est présente sur quatre continents et compte 9.500 étudiants, 120 nationalités et a enregistré plus de 50.000 diplômés de 70 programmes.