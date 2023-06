Education : le classement en REP+ réclamé pour une dizaine d'écoles en Savoie

Ils étaient une cinquantaine ce lundi matin 26 juin, sous les fenêtres de la DSDEN (Direction des services départementaux de l'Education nationale) de Savoie, à Chambéry. Des syndicats, des parents, des enseignants, venus pour défendre une dizaine d'écoles du département, qui se trouvent dans une situation délicate. D'après les équipes enseignantes, celles-ci ont toutes les caractéristiques pour être classées en REP+ (éducation prioritaire), mais en sont privées car le collège de secteur ne relève pas de l'éducation prioritaire.

ⓘ Publicité

Les écoles du Biollay et Louis Pasteur à Chambéry, le Sierroz et Roosevelt à Aix-les-Bains, la Forgerie à Cognin figurent parmi les établissements en manque de moyens par rapport aux élèves qu'ils accueillent. Exemple au Biollay, qui représentait la majorité des personnes pour cette mobilisation : presque 40 % d'enfants en difficulté, pour différentes raisons. L'un des enseignants de maternelle, Guillaume Perez, a compté ce qu'il en était dans sa classe de moyenne/grande section l'an passé : "J'ai compté tous les enfants à besoin éducatif particulier, j'en avais 18 sur 24, pour lesquels je pouvais dire qu'il y a un problème qui gêne l'apprentissage". Le directeur, Mathias Schmitt, rajoute : "Cette année, nous avions six enfants autistes en maternelle."

"C'est une injustice"

Autant d'enfants qui demandent une attention particulière, du temps, mais l'équipe enseignante en manque. "Nous en sommes à devoir faire des choix, regrette Guillaume Perez. A savoir qui je vais pouvoir sauver, à qui je vais donner mon temps et qui, tant pis, je ne pourrai pas sauver parce que je n'aurai pas les moyens de les aider. En tant qu'enseignant, c'est très difficile à vivre."

L'une des banderoles déployée par les manifestants. © Radio France - Lise Dussaut

Le classement en REP+ permettrait justement plus de moyens. Mais l'école du Biollay, comme les autres, en est privée. Pour une raison très simple : le collège dont elle dépend n'est lui-même pas classé REP+. "Une injustice totale" dénonce l'enseignant de maternelle. Injustice ressentie également par les parents des élèves. Karima, maman d'un garçon qui passera en CM2 à la rentrée prochaine à Biollay : "La professeure se concentre plus sur les élèves en difficulté. Donc nous en fait, ce qu'il ne fait pas à l'école, on est obligés de le compléter nous à la maison". Karima s'est posée la question de changer son fils d'établissement : "Je ne l'ai finalement pas fait, pour un souci d'organisation. Mais j'ai des amies qui ont sauté le pas."

Une réunion prévue

D'après les syndicats, l'Académie compensait jusqu'à il y a quelques années, en allouant des moyens particuliers. Le dispositif "Plus de maîtres que de classe" par exemple, dont a bénéficié l'école du Biollay, entre 2012 et 2017. Mais depuis, rien. "La situation se dégrade" s'inquiète le co-secrétaire départemental de la FSU-SNUIPP, Jacky Ballini. Il demande la mise en place d'un groupe de travail au niveau de l'Inspection académique : "Pour étudier des indicateurs objectifs pour les écoles dans des situations semblables à l'éducation prioritaire mais dont le collège n'en fait pas partie."

En ce qui concerne l'école du Biollay, une réunion a lieu mardi soir à la DSDEN assure la direction. Une seconde doit avoir lieu pour l'école du Sierroz ce vendredi. La DSDEN affirme que ce sont les deux seules écoles à avoir sollicité une entrevue. La direction ne souhaite pour l'instant pas faire de commentaire sur le fond du dossier.