Éducation : le retard pris par les CP pendant le confinement s'est "globalement" résorbé

A cause du confinement du printemps dernier, les évaluations de septembre des élèves de CP avaient montré un retard dans l'apprentissage du français et des mathématiques. Un retard qui a été globalement résorbé dès le mois de janvier d'après une étude publiée ce mardi 9 mars.

Le confinement du printemps dernier avait causé des retards dans l'apprentissage des élèves de CP d'après les résultats obtenus lors des évaluations réalisées à la rentrée septembre. Ces évaluations révélaient une baisse, tant en français qu'en mathématiques, qui touchait tous les secteurs d'enseignement. De plus, les écarts entre le secteur hors éducation prioritaire et le secteur de l'éducation prioritaire augmentaient, rappelle la Depp, l'agence des statistiques du ministère de l'Education nationale.

Ces retards ont été résorbés dès le mois de janvier 2021, selon les résultats des dernières évaluations nationales réalisées du 18 au 29 janvier auprès de 800.000 élèves de CP. Mais les progrès des élèves du secteur de l'éducation prioritaire restent moins importants en français. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, en tire la conclusion, dans une interview au Monde publiée mardi, que "le retour à l’école a, globalement, permis d'effacer le recul lié à la période du confinement". "Depuis septembre, les professeurs des écoles se sont attachés à résorber les écarts qu’avait pu entraîner la période de confinement et à retisser les fils des apprentissages. Les résultats publiés aujourd’hui prouvent que tous leurs efforts ont porté leurs fruits et confirment l’importance du travail fait en classe, en présentiel, pour les élèves", indique le ministère.

Au final, les résultats s'améliorent en mathématiques, quel que soit le secteur d'enseignement par rapport à l'évaluation à la même période l'an dernier. En français, une amélioration est constatée dans l'enseignement public hors éducation prioritaire, dans les réseaux d’éducation prioritaire (REP) et dans l’enseignement privé. Dans les réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+), "si les résultats sont plus variables, on observe globalement une stabilisation des compétences testées : les élèves ont retrouvé le niveau de compétence de janvier 2020", selon la Depp.

Inégalités entre les élèves en réseau d'éducation prioritaire renforcée et les autres

S'il se félicite de résultats "en net progrès", Jean-Michel Blanquer reconnaît que "le rattrapage n'est pas aussi homogène qu’on le voudrait, notamment pour les élèves relevant de l'éducation prioritaire renforcée" (REP+). "Les progrès de ces derniers, en français comme en mathématiques, sont moins importants que ceux de tous les autres élèves. Les écarts de réussite en français ont même pu s’accentuer", ajoute-t-il. "Cela ne veut pas dire que ces écoliers ont régressé : c’est l'amélioration de la réussite de tous les autres qui a creusé l'écart", poursuit le ministre.

"Le confinement a renforcé les inégalités" à l'école, constate donc Guislaine David co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU, sur franceinfo. De plus, elle s'interroge sur la nature même des tests. "Nous avons ici une évaluation qui n'est faite que sur certaines compétences, en français et en mathématiques." "Le contact des autres est vraiment très important dans l'apprentissage", explique-t-elle, en insistant sur "tout l'aspect psychologique qu'on ne cerne pas", car il échappe aux tests scolaires. "Il y a aussi ce lien social que les enfants n'auraient pas en situation de confinement".