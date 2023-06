Éducation : les accompagnants d'élèves en situation de handicap appelés à la grève ce mardi

Ils accompagnent chaque jour les petits garçons et petites filles en situation de handicap dans les classes de nos écoles, pour les aider à apprendre et à jouer avec tous les élèves. Mais leur statut est très précaire, et leur revenu faibles. C'est pour demander de meilleurs salaires et conditions de travail que les AESH sont appelés ce mardi à la grève, par six syndicats.

A Paris, les manifestants se rassembleront devant le ministère de l'Éducation nationale, indique franceinfo. En région, les manifestations convergeront vers les services académiques, comme à Périgueux.

"Il n'y a que les élèves, et parfois les parents, qui nous remercient"

Plus de 130.000 AESH, pour 80.000 équivalents temps plein travaillés (ETPT), accompagnent actuellement 430.000 enfants, selon les chiffres du ministère lors de la rentrée 2022. Le métier est exercé à plus de 90% par des femmes.

"Sans nous, ces enfants ne pourraient pas être scolarisés", rappelle Angélina, AESH à Ribérac en Dordogne, au micro de France Bleu Périgord . Mais elle s'interroge : "A quel moment va-t-on enfin être reconnus ?" Laurence, qui travaille à Mussidan, dans le même département, regrette : "Il n'y a que les élèves qui nous remercient... et parfois les parents", déplore-telle.

Des AESH à 35h par semaine, mais pour quoi faire ?

Emmanuel Macron a annoncé, mi-avril sur France Bleu, que les accompagnants, recrutés jusqu'ici uniquement sur le temps scolaire (28 heures), pourront l'être désormais 35 heures afin d'être également présents sur le temps extrascolaire.

Mais les accompagnants craignent la fusion entre les AESH et les assistants d'Education, les surveillants. "On va nous demander de surveiller la récréation, de faire la garderie, la cantine, ça n'a aucun rapport avec notre métier", dénonce Nadia, AESH à Villetoureix, toujours en Dordogne.

Cette mesure de passage aux 35h est également insuffisante selon les syndicats. Ils veulent une vraie reconnaissance, notamment à travers la création d'un statut à part entière.