Education : les élèves de l'Indre et du Cher plus susceptibles d'avoir du retard à l'école

Plus la zone dans laquelle un élève vit est pauvre, plus il a de risques d'avoir du retard dans son apprentissage à l'école : c'est la principale conclusion d'une enquête de l'Institut national des statistiques (Insee) Centre Val-de-Loire, réalisée avec le rectorat de l'académie Orléans-Tours.

Le Berry mauvais élève

Selon cette enquête, 7.8% des élèves entrés en sixième en 2019 avaient un retard scolaire d'au moins un an. Mais ce taux varie considérablement en fonction du lieu de scolarisation des enfants. Par département tout d'abord : l'Indre et le Cher font partie des départements les plus touchés, avec respectivement 9% et 9,6% des enfants qui ont un retard d'apprentissage à l'entrée en sixième. L'Eure-et-Loir est le meilleur élève régional, avec 6,9% des élèves en difficulté au début du collège.

Au sein des départements, ce taux varie aussi en fonction du taux de pauvreté. Dans les zones où la proportion des foyers vivant sous le seuil de pauvreté monétaire -qui gagnent moins de 60% du revenu médian- est élevée, le taux de retard scolaire est également plus élevé que la moyenne. Cette corrélation est particulièrement forte dans les "zones urbaines intermédiaires", comprendre les "petites grandes villes" comme Châteauroux ou Vierzon.

Une différence importante est aussi constatée en fonction du type d'établissement. Au niveau régional, 8,4% des élèves ont un retard scolaire d'au moins un an à l'entrée en sixième dans le public contre 4,7% dans les collèges privés sous contrat. La moitié des collèges publics du réseau d'éducation prioritaire affichent eux un taux de retard supérieur à 13,7%.

De bons résultats en milieu rural

Une surprise néanmoins : les élèves des zones rurales s'en sortent globalement bien, malgré un taux de pauvreté parfois élevé. C'est notamment le cas dans le Berry. Ainsi dans le sud de l'Indre, moins de 10% des élèves de sixième qui intègrent le collège de Sainte-Sévère ont un retard scolaire, alors que le taux de pauvreté est supérieur à 20% dans la zone de recrutement. Ce n'est cependant pas systématique : à l'inverse, plus de 15% des élèves du collège de La Châtre ont un retard scolaire de plus d'un an à l'entrée en sixième, alors que le taux de pauvreté y est compris entre 14 et 20%.

Le rectorat n'a pas d'explication pour l'instant, mais il est probable que le nombre d'élèves moins élevé par classe joue un rôle. La présence de plusieurs niveaux par classe pourrait également être bénéfique. Le Berry est particulièrement concerné par ce dernier point : plus d'un école sur deux dans le Cher compte moins de trois classes.

Le rectorat prévoit de se baser sur cette étude pour tenter de réduire ces inégalités de réussite basées sur le taux de pauvreté, notamment en renforçant les liens entre les écoles primaires et les collèges, et en s'inspirant des méthodes des établissements qui parviennent à obtenir de bons résultats malgré l'environnement socio-économique des élèves.