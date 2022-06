Education : les élèves des écoles élémentaires feront 30 minutes de sports par jour dès la rentrée prochaine

"Dès la rentrée, les élèves d'école élémentaire feront 30 minutes de sport chaque jour", a annoncé Emmanuel Macron à l'occasion d'un déplacement à Marseille jeudi 2 juin. Après avoir promis il y a un an de généraliser la mesure d'ici 2024, en vue des Jeux Olympiques de 2024, le chef de l'état en avait fait une promesse de campagne.

Près de 500 000 élèves répartis dans 7 000 écoles testent déjà le dispositif, en plus des traditionnels cours d'éducation physique et sportive. Comme l'indique le ministère de l'Éducation nationale, les écoliers n'ont pas besoin d'amener une tenue sportive. Plus que de sport, on parle davantage d'activités physiques dans la cour de récréation comme des jeux de ballon, des courses de relais ou encore de la corde à sauter. Chaque école organise elle-même ces activités, en fonction des structures à sa disposition.

Limiter les risques de maladies cardiovasculaires

Le dispositif a été lancé pour faire aimer le sport aux plus jeunes, mais aussi pour les faire se dépenser davantage. On estime que quatre enfants ou adolescents sur cinq font moins d'une heure d'activité physique chaque jour, ce qui augmente de 30% le risque d'avoir une maladie chronique comme le diabète, le cancer ou une maladie cardiovasculaire. Depuis 40 ans, les plus jeunes ont même perdu un quart de leurs capacités cardiovasculaires à cause de l'inactivité ou de la malbouffe.

Une demi-heure de sport par jour permet de limiter ces risques ou encore de renforcer les muscles. Dans les écoles où la mesure est déjà mise en place, elle permet aussi de renforcer l'attention et la concentration en classe.