Education : les études en chantant avec la Maitrise de la Loire

La Maîtrise de la Loire est l'une des 10 Maîtrises en France, la seule gérée par un Département. Installée à Montbrison elle rassemble environ 150 élèves de la 6e à la Terminale qui suivent un programme basé sur le principe du mi-temps pédagogique.

Les élèves bénéficient d'un emploi du temps aménagé qui intègre un enseignement musical complet en plus du cursus traditionnel. Pour y être admis, la Maitrise teste la voix, la diction avant l'étude du dossier car le rythme des études est soutenu et il faut pouvoir suivre la cadence. Une proposition à part donc pour les élèves et leurs parents venus profiter hier des portes ouvertes de la Maitrise pour se faire une idée plus précise.

Jean-Baptiste Bertrand, le directeur de la Maitrise de la Loire : "Le but du jeu n'est pas de faire de ces enfants des musiciens professionnels même si 15 à 20% d'entre eux le deviendront. Le but du jeu c'est qu'ils puissent avoir une éducation, un éveil à la musique, à la citoyenneté, au savoir-vivre ensemble. Apprendre à chanter ensemble, c'est apprendre à travailler ensemble. C'est apprendre à savoir écouter l'autre, à vivre avec l'autre. C'est apprendre à trouver sa place d'individu au sein d'un groupe."

Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la Maitrise de la Loire, Les candidatures pour la prochaine année scolaire sont ouvertes jusque mardi