Education : les inscriptions à la Maitrise de la Loire finissent fortissimo pour la rentrée 2021

Derniers jours pour inscrire vos enfants à la maîtrise de la Loire. Les dossiers doivent être déposés avant ce vendredi 5 mars pour ce cursus particulier : le matin des cours généralistes au collège Mario Meunier de Montbrison et l'après-midi des cours de musique,de chant et de théâtre.

Une fois les dossiers envoyés des auditions individuelles sont organisées ainsi que des entretiens pour permettre de déterminer les heureux élus qui pourront bénéficier de cet enseignement gratuit, encadré par le département de la Loire. Un système qui permet de casser le rythme habituel des cours au collège et d'ouvrir des perspectives à celles et ceux qui ont des rêves plein la tête comme Cassandra, en 4e : "Je veux devenir chanteuse, comédienne et c'est une vraie chance d'être là. Les profs et les élèves sont supers !"

Parfois il suffit de suivre un chemin que d'autres tracent pour vous comme Armand s'en est rendu compte avant d'intégrer la Maitrise en septembre dernier en classe de 6e : "Un peu par hasard ma prof de CM2 a demandé qui voulait aller à la Maitrise. Au début je n'ai pas levé la main puis je me suis rendu compte que c'était très bien. Ma prof m'a alors fait beaucoup travailler". Et il a fini par être admis. Devant lui, 4 années de cours pour développer ses capacités artistiques et apprendre peut-être aussi à se connaitre soi même explique Cécile Camatte, professeur de technique vocale. "C'est l'une des très grandes joies de ce métier" dit-elle. "La personne va aller à la rencontre d'elle même. Les introvertis vont prendre de l'assurance et de la sérénité". Et même si le masque a changé beaucoup de choses, l'essentiel est sauf car finalement c'est sans doute plus facile d'apprendre la vie et le reste en chantant.

Les élèves de la Maitrise de la 6e à la 3e heureux de profiter ce cursus

Jean Baptiste Bertrand, directeur de la Maitrise est l'invité de France Bleu ce mercredi à 7h46.