Éducation : les pistes du gouvernement pour renforcer la mixité sociale et scolaire dans les établissements

Le gouvernement souhaite améliorer la mixité sociale, mais aussi scolaire, dans les écoles, collèges et lycées du public. Pour ce faire, le ministre de l'Education Pap Ndiaye doit annoncer, ce jeudi, plusieurs mesures, attendues depuis des mois.

Sections internationales et mélange des élèves de collège

Parmi les idées du gouvernement, la création de "sections d'excellence", comme les sections internationales, où les élèves suivent l'enseignement dans plusieurs langues, dans des territoires défavorisés. Autre mesure envisagée, le mélange entre élèves de deux collèges "proches géographiquement mais très contrastés socialement. Mais cette "double sectorisation" fait face à de nombreuses résistances, indique France Inter , et n'est applicable que dans les grandes villes, pour éviter aux élèves de trop longs déplacements.

Une priorité pour Pap Ndiaye

Ce jeudi matin, le ministre réunit donc les recteurs et les directeurs académiques des services de l'Éducation nationale, les Dasen, à qui il va "assigner des objectifs pour améliorer la mixité dès la rentrée 2023", souligne le ministère. Pap Ndiaye a érigé le sujet de la mixité scolaire et sociale, peu évoqué par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, comme une priorité de son action. Des annonces sont attendues sur ce sujet depuis novembre. Elles ont été repoussées à plusieurs reprises , notamment en raison de la contestation sociale sur la réforme des retraites.

L'enseignement privé également mis à contribution

Le gouvernement compte aussi faire participer l'enseignement privé sous contrat, essentiellement catholique, à l'effort. Le protocole vise à augmenter la proportion de boursiers, qui est de moins de 10%, dans les établissements de l'enseignement catholique, financés à 75% par l'Etat. L'accord devrait être signé dans quelques jours.

Le poids de l'origine sociale des élèves très lourd en France

Les enquêtes PISA de l'OCDE, menées tous les trois ans, montrent que la France est l'un des pays où l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leur réussite scolaire. Le ministère de l'Education avait été contraint mi-octobre par une décision de justice de publier les Indices de position sociale (IPS) des collèges et écoles élémentaires, des indicateurs mesurant la situation sociale des élèves. Il avait ensuite diffusé ceux des lycées en janvier. Ces indices avaient montré de forts écarts entre établissements publics d'une part, et entre établissements publics et privés d'autre part.

Des initiatives menées dans plusieurs villes

Plusieurs initiatives ont déjà été menées pour améliorer la mixité sociale et scolaire à l'école, notamment en 2016 sous l'impulsion de la ministre de l'Education socialiste Najat Vallaud-Belkacem : une vingtaine d'expérimentations avaient alors été lancées, impliquant des collèges publics en partenariat avec les collectivités locales. C'est le cas à Toulouse, où des bus gratuits ont été mis en place pour acheminer des collégiens d'un quartier défavorisé vers d'autres établissements, indique France Inter. A Paris, où trois secteurs bi-collèges ont été créés, en fusionnant la sectorisation d'établissements à la sociologie contrastée, dans les 18ème et 19ème arrondissements. Toujours dans la capitale, une réforme de la procédure d'affectation pour les lycées (Afflenet) a été lancée en 2021 pour améliorer la mixité.