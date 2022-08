Education : les "surveillants" des collèges et lycées pourront signer un CDI après six ans de CDD

Les assistants d'éducation qui encadrent nos enfants dans les collèges et lycées, les "surveillants", pourront bientôt signer un CDI avec l'Education nationale plus facilement, annonce Pap Ndiaye ce jeudi. Un contrat à durée indéterminée leur sera proposé après six ans de CDD.