Education :«Lutter avec un crayon et une gomme face à la multiplicité des écrans c'est extrêmement compliqué»

Des problèmes avec perles, colliers et multiplications, dernières heures de cours pour les neuf classes de l’école élémentaire André Vautrin à Maxéville en banlieue de Nancy. Le directeur de cette école d’application qui forme les jeunes enseignants pas loin de l’Espé, se prépare a de très longues vacances. Après 42 ans de pédagogie, Jean-Louis Adam, termine sa dernière année scolaire et se confie sur l’évolution du métier de professeur des écoles. Evolution du métier, harcèlement, concurrence des écrans, vocation, co-éducation… avec une pandémie venue chambouler le quotidien.

Le masque à l’école, une évidence ?

Le plus compliqué, c'était de faire comprendre aux parents que ce protocole sanitaire évolue en permanence et que ce qu'ils avaient entendu la veille n'était pas nécessairement encore possible d'être mis en place le lendemain. Parfois, il y a eu des tensions liées au refus de certains parents du port du masque. Ce qu'on a retenu essentiellement pour les enseignants c'est le retour de la possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir partager... Et ça, c'est quelque chose qui a énormément manqué ces dernières années.

Masque et attention font-ils bon ménage ?

Le masque, c'est fatigant pour les élèves comme pour les enseignants parce qu'il faut répéter plus souvent pour se faire entendre, se faire comprendre et pour les enfants ça demande une attention plus soutenue. Or, on sait qu'actuellement, je ne trahis aucun secret, l'attention n'est pas le point fort de nos chères petites têtes blondes.

L’école à distance : c’est possible ?

On vu les limites lors de cette pandémie, c'était très compliqué. Communiquer à 12, 15, 20, comme par exemple pour un conseil d'école, comme cela se faisait en présentiel, c’est compliqué, ça a été très perturbant pour les parents, pour les enseignants et puis aussi pour la formation des jeunes [en stage dans cette école d’application]. Faire de la formation à distance, ça ne privilégie pas les interactions qui sont nécessaires à l'apprentissage du métier.

Le coronavirus a-t-il bousculé l’école ?

Compliqué effectivement avec les parents parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de consulter forcément leur smartphone dans un cadre scolaire, c'était aussi compliqué parfois avec l'institution car les informations parvenaient par des canaux qui n'étaient pas forcément les canaux institutionnels, et on était bien un petit peu pris entre le marteau et l'enclume. Parce que les parents disposaient de l'information, parfois de façon plus précoce que nous, et ça nous a mis dans une position un petit peu instable.

Les enseignants ont montré à quel point ils pouvaient maîtriser l'art de l'adaptation. Une adaptation vraiment fondamentale sur cette dernière année et demie.

Comment l’école a évolué en quatre décennies ?

En 42 ans, la société a évolué d'une façon étonnante : l'école a essayé de suivre le rythme effréné du changement et l'apparition du numérique.

Sans arrêt, il faut s'adapter. Je pense que s'il y a une qualité dont l'enseignant doit disposer, c'est l'adaptation. L'adaptabilité parce qu'il faut combattre l'immédiateté. On est dans l'ère de l'immédiateté, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas un jugement de valeur et avec des outils qui sont parfois plus inégaux par rapport à ceux dont disposent les enfants dans leur famille. Et ça, c'est vraiment très compliqué.

L’école a besoin de temps ?

Oui, je pense que la plus grosse difficulté, c'est que l'on est dans l'air de l'immédiateté. Je dis toujours avec un peu d'humour, du « satisfait ou remboursé ». Et l'apprentissage, c'est quelque chose qui s'effectue sur la durée. Les points de friction entre des parents qui, légitimement, voudraient bien que les choses se passent immédiatement, que les solutions ou les adaptations soient effectuées immédiatement alors que l'apprentissage, lui, se déroule sur un certain temps. Comme tout outil, il faut apprendre à l'utiliser, l'appréhender de façon raisonnable et raisonnée.

L’écran et internet accélèrent le temps ?

La difficulté, c'est de trouver le bon compromis entre une pression excessive et inutile et la nécessité de doter les élèves aussi non seulement de son utilisation technique, mais surtout de son utilisation intellectuelle, de ne pas se laisser emporter par les réseaux sociaux mais de développer leur libre arbitre. C’est très compliqué parce qu'ils sont abreuvés d'informations plus ou moins valables, plus ou moins véridiques.

Enseignants versus écrans ?

Je vais exagérer, mais lutter avec un crayon et une gomme, voire une tablette maintenant, face à la multiplicité des écrans, des vidéos, des idées, des médias, c'est extrêmement compliqué et c'est surtout extrêmement compliqué de motiver l'enfant face à ce défi qui est d'apprendre des bases à partir d'éléments qui ne sont pas forcément motivants pour eux.

Le cyber harcèlement en cours moyen, une réalité ?

Le harcèlement, qui apparaissait de façon assez claire à travers une certaine forme de violence physique qui était regrettable, mais qu'on pouvait observer, maintenant c'est beaucoup plus subversif. C'est un harcèlement sournois qui s'effectue via les réseaux sociaux en dehors de l'école, mais dont les conséquences se mesurent à l'école, souvent à travers des conflits difficiles à gérer parce qu'on ne maîtrise pas tous les éléments.

Depuis quelques années, on commence à rencontrer des enfants qui s'insultent un jour, un harcèlement via les réseaux sociaux, et qui, de retour à l'école le lendemain, règlent tous leurs problèmes. Et ça, c'est un véritable souci qu’il faudra apprendre à gérer dans les années à venir.

Le téléphone de plus en plus jeune ?

Une étude que je lisais récemment disait que l'utilisation du portable progresse d'un an tous les trois ans. C'est à dire que tous les trois ans, les élèves d’une classe inférieure disposent d'un téléphone portable. Dans la classe intramuros, le téléphone portable est proscrit. Les enfants ne le sortent pas ou ils savent que c'est à leurs risques et périls, mais on arrive encore à maintenir cet état de fait qui est que le portable n'est pas utilisé par les enfants à l'intérieur des classes. Il faut apprendre aux enfants à apprivoiser l’écran, comme le Petit Prince. C'est fondamental pour leur vie de futurs citoyens.

Les enseignants ont changé ?

Je pense que le hussard noir de la République a laissé tomber son uniforme : la plupart des étudiants que j'ai la chance de côtoyer sont volontaires et ont une véritable motivation qui a été un peu perturbée justement par cette pandémie. Et j'imagine que dans les années à venir, si vraiment ils veulent tenir le coup, ça ne va pas être facile avec de nombreux défis compliqués à relever. Il ne faut plus considérer l'enseignement comme il l'était il y a quelques décennies, comme un apostolat ou une vocation. Il va falloir apprendre à ménager une vie sociale riche pour pouvoir plus facilement assumer cette fonction qui se complexifie au fur à mesure des années.

L’enseignant doit s’adapter ?

Dans l'Éducation nationale, il y a encore quelques décennies, chacun avait une place bien précise, le parent éduquait et l'enseignant instruisait. Pour revenir sur la notion d'instruction, qui est un petit peu compliquée désormais, on parle de co-éducation et rien que ce terme est ambigu. Dans quelle mesure un enseignant peut s'autoriser à éduquer? Jusqu'où ? Que sait-il de la famille et de ce qui s'y passe ? Et ça, ça rend le métier très, très complexe.

Et je reviens sur le fait de vivre dans un monde où l'on est dans l'immédiateté : il faut réagir en instantané et ce n'est pas toujours possible avec cet apprentissage qui s'inscrit dans la durée.

L’école publique est-elle encore égalitaire ?

Par certains côtés, le nombre d'enfants diminue dans les classes, d'ailleurs, on ne peut même plus imaginer avoir des classes de maternelle à 40 élèves comme lorsque j'ai débuté, ce serait une hérésie. Mais c'est très disparate et on assiste à une école qui se veut égalitaire et républicaine et tout le monde essaie d'en faire une école égalitaire, mais qui, manifestement, n'arrive pas à résoudre les problèmes de différence entre le rural, l'urbain… à cent mètres de distance on dispose de labels différents avec des aides et des effectifs différents avec une certaine forme d'iniquité, d'inégalité.

Que reste-t-il quand on se retourne sur 42 ans à l’école ?

Il faut être positif alors on essaie au maximum de se souvenir des moments plaisants, forts avec une propension à oublier les soucis, car on en a rencontré et pas qu'un peu. Il reste une solidarité entre les enseignants, c'est une grosse modification. L'enseignant maintenant travaille beaucoup plus en équipe qu'il ne le faisait il y a 40 ans. C'est une nécessité impérieuse parce que le métier s'est complexifié. Ces moments où on est solidaires, on essaie de trouver des solutions ensemble. Ces moments aussi de convivialité qui ont malheureusement disparu pendant quelques dizaines de mois.

Et puis bon, j'ai cette chance immense d'avoir connu une équipe qui m'a accompagné sur la fin de mon parcours, qui était une équipe très solidaire et une équipe aussi qui met en application un précepte qui m’est cher : « On peut faire son travail sérieusement sans se prendre au sérieux ». Et d'ailleurs, je pense qu'on a mis en place un concept qui me semble intéressant, qui était celui de «solid'hilarité».