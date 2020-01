Éducation nationale : 164 postes supprimés dans l'académie de Dijon

La fédération Syndicale Unitaire (FSU) s'alarme ce mercredi dans un communiqué de la suppression de 164 postes dans l'académie de Dijon. Selon le syndicat, ce sont les établissements du second degré qui vont payer le plus lourd tribut.

Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France

La préparation de la rentrée de septembre 2020 s'annonce houleuse dans l'académie de Dijon. Le syndicat d'enseignants FSU annonce en en effet ce mercredi que le rectorat prévoit la suppression de 164 postes dans nos départements, dont 138 pour le second degré (collèges et lycées). C'est donc bien plus que ce qu'avait annoncé le ministère en décembre dernier, puisqu'il avait été évoqué la suppression de 111 postes dans l'académie.

La FSU a sorti la calculette. Le syndicat estime que cela va se traduire a minima par une perte de l'équivalent de 43 postes en collège, alors que les prévisions tablent sur la perte de 341 élèves à la rentrée prochaine sur l'ensemble de l'académie.

La Saône-et-Loire la plus impactée

Collèges

Dans le détail, en Côte-d'Or les collèges vont perdre 4.8 postes, ceux de la Nièvre vont perdre douze postes, en Sâone-et-Loire , les collèges vont devoir rendre 18.4 postes et ceux de l'Yonne, 8.5 postes. Ce qui correspond à la perte pour l'ensemble des collèges de l'académie de Dijon de 43.7 postes.

Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)

Il faut ajouter à cela 13 postes supprimés dans les SEGPA de l'académie pour une perte de 178 élèves

Lycées

L'hémorragie la plus importante concerne les lycées qui devraient perdre 703 élèves à la rentrée dans toute l'académie et 89 postes d'enseignants. Les lycées professionnels vont voir dans le même temps le nombre de postes d'enseignants réduit de 12 pour 183 élèves en moins.

Il faut aussi regarder dans les bureaux où sept postes administratifs vont disparaître. Pour le premier degré (maternelle et primaire), le FSU redoute enfin la perte de 26 postes de professeurs des écoles. Pour le syndicat, toutes ces suppressions représenteraient l'équivalent de la fermeture d'un établissement comme le lycée Montchapert à Dijon.