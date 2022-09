Education nationale : 4.500 enseignants contractuels embauchés à la rentrée, annonce Pap Ndiaye

Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye a annoncé ce lundi que 4.500 enseignants contractuels ont été embauchés à l'occasion de la rentrée. Cela représente 6,5% à 8% des effectifs dans le second degré. Il a également confirmé des hausses de salaires à compter de septembre 2023.

Alors que cette rentrée scolaire était menacée par une pénurie des professeurs, le ministre de l'Education nationale a annoncé ce lundi matin sur franceinfo que 4.500 enseignants contractuels ont été embauchés. "Pour un total général d'environ 35.000 contractuels, ça concerne 1% des effectifs dans le premier degré et 6,5 à 8% des effectifs dans le second degré, c'est raisonnable", précise Pap Ndiaye. C'est environ 1.000 de plus que le chiffre avancé par Pap Ndiaye lors de la rentrée, le 1er septembre dernier.

Le ministre a qualifié la rentrée scolaire de "bonne" vu les difficultés actuelles et même "meilleure dans certaines académies". Il a réfuté les constats alarmistes et les chiffres avancés par le principal syndicat enseignant du second degré. Le Snes-FSU annonçait la semaine dernière qu'il manquait au moins un professeur sur un poste fixe dans 62% des établissements sur un échantillon de 554 établissements. Ce ne sont "pas des chiffres que je confirme", a commenté le ministre, concédant cependant quelques "absences frictionnelles", "des problèmes à régler" : "c'est de la dentelle dont s'occupent les rectorats".

"Moins de contractuels, c'est notre objectif", a cependant avancé le ministre de l'Éducation nationale qui a précisé qu'un concours de recrutement exceptionnel aurait lieu au printemps de 2023 pour le premier degré.

Hausses de salaires

Pap Ndiaye a également confirmé que les enseignants qui débutent leur carrière "toucheront 2.000 euros et puis les enseignants en milieu de carrière verront aussi leur rémunération progresser" à partir de septembre 2023. Emmanuel Macron avait annoncé le 25 août dernier, lors d'une réunion de rentrée des recteurs d'académie à la Sorbonne, une revalorisation salariale pour les enseignants en début de carrière qui toucheront 2 000 euros nets mensuels.

"Les augmentations concerneront également les enseignants en milieu de carrière. Nous préciserons les pourcentages d'augmentation à partir du mois d'octobre, lorsque la loi de finances sera discutée au Parlement", détaille le ministre de l'Education nationale. "Les contractuels ne bénéficient pas d'une grille de salaires et d'augmentation de salaire comparable à ce que les agents titulaires peuvent avoir", insiste le ministre de l'Éducation nationale.

"Ce sera encore plus vrai avec les hausses de rémunération que nous allons proposer. Aujourd'hui, il y a également un plat dans les carrières qui durent au moins une dizaine d'années et auxquelles nous devons toucher de manière à ce que les enseignants en milieu de carrière voient leur progression se matérialiser d'un point de vue financier." Pap Ndiaye souhaite également "réfléchir sur les conditions de mutation", "en particulier des jeunes enseignants". Selon lui, "la raison principale" pour laquelle les enseignants contractuels du secondaire ne souhaitent pas être titularisés, c'est "le mouvement national" qui fait qu'"on peut être muté à 500 kilomètres de chez soi".