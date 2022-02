Éducation nationale : à quoi devrait ressembler la carte scolaire 2022 en Creuse

Si la rentrée scolaire de septembre est encore loin pour les élèves creusois de primaire, elle se prépare en coulisses. Le DASEN, le directeur académique, a dévoilé ce jeudi une première version de la carte scolaire 2022. Trois classes vont fermer, et quatre vont ouvrir dans notre département.

Quelle carte scolaire pour les écoles primaires de la Creuse à la rentrée de septembre 2022 ? Le DASEN, le directeur académique des services de l'Éducation nationale, en a dévoilé une première version ce 10 février lors d'une réunion avec les syndicats enseignants. Alors que le rectorat estime qu'il y aura 134 élèves en moins dans les écoles primaires de notre département, trois classes vont fermer et quatre autres vont ouvrir.

Dans le détail, les trois classes destinées à fermer leurs portes se trouvent à Ajain, La Courtine et La Souterraine. Quant aux ouvertures, elles sont prévues à Sannat, Lourdoueix-Saint-Pierre, Ars et Auzances. Pour ces deux dernières communes, il s'agit de confirmations, puisque les deux classes avaient déjà ouvert en septembre dernier à titre de test. Les deux écoles, maternelle et primaire, de Chambon-sur-Voueize, vont par ailleurs fusionner pour dégager du temps pour les tâches de direction.

La carte scolaire définitive publiée en mars

Quant aux postes d'enseignants, leur nombre ne devrait pas varier : 10 créations de postes vont venir compenser 10 suppressions. Un unique demi-poste de remplaçant doit également être créé. Dans le même temps, quatre postes de maîtres spécialisés vont disparaître et deux autres vont être créés à Bourganeuf, dédiés à une future classe pour des élèves en situation de handicap.

Le prochain comité départemental de l'Éducation nationale (CDEN) est programmé le 3 mars, entre la préfète Virginie Darpheuille, le DASEN Dominique Terrien, les élus et les représentants d'enseignants. La carte scolaire 2022 définitive pour la Creuse sera publiée dans la foulée.