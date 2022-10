Education nationale : après 41 rentrées scolaires, la directrice académique de l'Isère part à la retraite

De professeure à directrice académique du département de l'Isère, Viviane Henry a connu tous les postes et tous les échelons à l'Education nationale. Elle part à la retraite aujourd'hui après 41 ans de carrière et cinq ans en Isère, où elle salue "l'engagement", le "beau lien avec la recherche" et le dynamisme de l'éducation prioritaire. Mais elle part dans un contexte compliqué , entre crises des vocations et revendications salariales.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Vous partez en retraite après 41 rentrées scolaires. J'imagine qu'il y a un petit pincement au cœur aujourd'hui ?

Viviane henry : Oui, tout à fait. Je suis arrivée en juin 2017, donc un peu plus de cinq ans dans ce département et 41 rentrées à l'Education nationale. Donc oui, forcément, un petit pincement.

Cinq ans en Isère. Quels sont les moments marquants ? Qu'allez-vous retenir ?

Je retiens d'abord que c'est un magnifique département. J'ai eu énormément de plaisir à travailler et puis nous avons conduit sur ces cinq dernières années la réforme du lycée, qui a permis des évolutions significatives.

La fin des filières notamment...

Oui la fin des filières S, ES, L, etc... Le choix des élèves est bien plus ouvert désormais. Et puis nous avons développé de nombreux projets bien évidemment, comme l'instruction obligatoire à trois ans et des projets innovants dans ce département. Mais nous avons aussi vécu le Covid, deux années intenses mais qui a aussi démontré tout l'engagement des équipes et des enseignants au service des élèves qui ont toujours tenu le cap. Et ça, je tiens vraiment à les en remercier.

Y a-t-il une spécificité de l'Éducation nationale en Isère ?

Oui, je trouve que ce département est fourmillant d'idées, il y a de nombreux projets, il y a un beau lien avec la recherche, qui permet d'étayer des choses très solides. Et puis un bel engagement dans l'éducation prioritaire, avec des gens volontaires, qui permettent aux élèves de se situer au-dessus du niveau national dans les évaluations, donc c'est très positif.

Vous avez débuté comme professeur d'EPS - d'éducation physique et sportive - en 1982, puis vous avez gravi les échelons petit à petit. Vous diriez que vous êtes un exemple d'ascenseur social grâce à l'Education nationale ?

Je ne parlerais pas de "gravir les échelons" et "d'ascenseur social", je dirais plutôt un "parcours". J'ai débuté par des études d'EPS très riches et très enrichissantes. Cela démontre qu'il y a un parcours qu'on peut faire en 41 rentrées à l'Education nationale. J'ai fait huit métiers différents, ça doit faire une quinzaine de postes et je me suis chaque fois régalée. Dans tous les métiers que j'ai fait, ils sont tous importants.

Et votre parcours serait encore possible aujourd'hui, dans l'Education nationale de 2022 ?

Bien sûr, ce sont des concours : concours d'enseignant, concours de chef d'établissement, concours d'inspecteur. On a des parcours riches au sein de l'Education nationale, il faut savoir les explorer.

Il y a cependant une crise des vocations. Aujourd'hui, en tout cas, on manque de professeurs. Quelle est votre vision aujourd'hui alors que vous vous apprêtez à quitter cette Éducation nationale ?

Oui, on manque de ressources, effectivement. Donc c'est un travail de tous les instants. J'étais venue à cette même antenne à la rentrée pour vous dire que nous avions tout mis en œuvre pour une rentrée réussie, pour qu'il y ait des professeurs face aux élèves. Je pense qu'il faut faire confiance au terrain, faire confiance aux enseignants. C'est ce que dit d'ailleurs le président Macron. Et permettre au terrain de mener des projets, attirer des enseignants, c'est un très très beau métier qui doit être valorisé et les enseignants doivent être très fiers de faire ce métier-là.

Il doit être davantage valorisé selon vous, aujourd'hui ?

Oui valorisé mais aussi dans l'esprit des citoyens, parce que c'est un métier incontournable, pour former la jeunesse et la société de demain. Donc c'est fondamental. C'est un métier important.

Quels sont vos nouveaux projets maintenant ?

Premier projet : donner du temps au temps, me poser, rien d'original, voyager, faire un peu de sport, etc. Et puis je vais regarder quels pourraient être les projets de cette nouvelle vie.