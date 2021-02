Education Nationale : les chefs d'établissements manifestent à Caen

A cause de ces suppressions de postes, les chefs d'établissements craignent de ne pas pouvoir accompagner suffisamment les élèves en difficulté, à cause de la crise sanitaire.

Ils étaient une centaine de chefs d'établissements, ce mercredi matin, devant les grilles du Rectorat, à Caen. Ces proviseurs de lycées et principaux de collèges manifestaient, à l'appel du syndicat national des personnels de direction de l'Éducation Nationale (SNPDEN-UNSA).

A la rentrée prochaine, 150 postes de direction vont être supprimés, dans l'Académie de Caen. Ces 150 postes devront être compensés par des heures supplémentaires, soit l'équivalent de 65 postes.

Cette réduction de moyens est annoncée, alors que la crise sanitaire provoque, depuis plusieurs mois, des difficultés scolaires pour de nombreux élèves.

"On se sent tiraillés"

"Nos moyens ne vont plus nous permettre d'accompagner tous ces élèves en difficulté, estime Fabienne Mantéca, secrétaire départementale du SNPDEN-UNSA et principale du collège Letot, à Bayeux. C'est très inconfortable, en tant que personnel de direction. On se sent tiraillés, entre ce que nous voulons faire et l'impossibilité de le faire."

"On pouvait espérer une rentrée plus adaptée pour mieux accompagner les élèves en difficulté scolaire, ajoute Hugues Broustail, secrétaire académique du SNPDEN-UNSA. Nous parviendrons à un résultat, mais il ne sera pas satisfaisant, vis--à-vis de nos objectifs pédagogiques et vis-à-vis du climat social de nos établissements."

Une délégation a été reçue. Les services du Rectorat assure qu'un dialogue est en place avec ces professionnels et leurs organisations syndicales.