Education nationale : nouvelle grève ce jeudi

Une grève après notamment la livraison des 5 Millions de masques FFP2 et l’arrivée de 3000 remplaçants .Des annonces du ministre de l’éducation nationale à l'issue de la première journée d’action, cependant elles ne suffisent pas à calmer la colère des enseignants. Les syndicats appellent notamment à "créer tous les postes nécessaires pour assurer les remplacements" et à "doter les écoles et établissements en matériel de protection en nombre suffisant, bien au-delà des volumes annoncés". Ils ont d'ores et déjà appelé aussi à un autre mouvement de grève le 27 janvier, dans le cadre de la journée de mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et l'emploi. Cette fois, les syndicats s'attendent à une mobilisation moindre, tant en nombre de grévistes que de manifestants.

Des enfants déstabilisés par ces journées sans écoles à répétition comme Alice et Salima Copier

Un contexte particulier

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient alors que le ministre de l'Éducation Nationale est fragilisé par de vives critiques, après la révélation lundi par Médiapart qu'il était en vacances à Ibiza quand il a annoncé le protocole sanitaire dans les écoles pour la rentrée de janvier. "Un symbole terrible" pour les syndicats.