Education Nationale : nouvelle mobilisation des Accompagnants d'élèves en Situation de Handicap à Clermont-Ferrand

Une quarantaine de personnes ont manifesté ce mercredi devant le rectorat à l'appel d'une intersyndicale pour dénoncer notamment la précarité de leur statut et leurs conditions de travail.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Soutenus par l'intersyndicale FSU-SUD-CGT-SeUnsa-FO, les Accompagnants d'élèves en Situation de Handicap s'étaient déjà rassemblés le 6 février dernier devant de Rectorat de Clermont-Ferrand. Ils ont remis ça ce mercredi en début d'après-midi. Ils étaient une quarantaine à manifester en plein examen du projet de loi sur l'école de la "confiance"au Sénat.

Augmentation de salaire et vrai statut

Les AESH réclament une revalorisation immédiate des salaires (actuellement 700 euros mensuels en moyenne) et le maintien des accompagnements individuels. Ils souhaitent également bénéficier de la création d’un véritable statut de la Fonction Publique, ainsi qu'une prise en compte du travail invisible et de la pénibilité. Pour faire face à tous les besoins, ils militent pour la création de nouveaux emplois. Un emploi qui doit être accompagné d'une formation modulable selon le handicap, un passage obligatoire pour un accompagnement en conformité avec le bien-être de l'enfant.

Agnès Vidal est accompagnante depuis 11 ans. Elle travaille actuellement au groupe scolaire Vercingétorix à Aubière. Elle se sent utile, mais absolument pas reconnue.

Une délégation a été reçue par le directeur de cabinet du Recteur. Aucune avancée n'a été obtenue concernant le salaire et le statut. "Les revendications sont les mêmes depuis 2005 et rien n'a véritablement changé", selon la responsable SeUnsa des accompagnants. En revanche, l'Académie de Clermont-Ferrand devrait privilégier les contrats à plein temps à l'avenir et mettre en place 15 Pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) à la prochaine rentrée.

Inquiétudes pour les ULIS

Conjointement au rassemblement des Accompagnants d'élèves en Situation de Handicap, les coordonnateurs des Unités Localisées d'Inclusion Scolaire (ULIS) ont également manifesté devant le rectorat. Les ULIS s'inquiètent de coupes budgétaires annoncées pour la rentrée prochaine avec des suppressions d'emplois en CDD. Avec des conséquences sur les élèves, sur leurs enseignants et les AESH.

Rassemblement à Aurillac

Un autre rassemblement a été organisé ce mercredi à Aurillac à l’appel du SNUipp-FSU 15. Une délégation a été reçue en audience à la DSDEN par la directrice académique, le secrétaire général et l’inspectrice ASH.