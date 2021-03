Education nationale : peut-on encore parler de tout en classe ?

Des professeurs d'université menacés pour des propos supposés islamophobes, la laïcité parfois contestée au collège et lycée comme dans l'affaire Samuel Paty. La liberté d'enseignement est-elle toujours garantie ? France Bleu Provence ouvre le débat ce mercredi dès 6 heures.

La liberté d'enseigner à l'école, au collège ou au lycée est-elle en danger ? Peut-on encore aborder tous les sujets en classe ?

France Bleu Provence pose la question ce mercredi matin alors que la laïcité semble parfois remise en cause. On pense à l'assassinat de Samuel Paty, ou plus récemment deux professeurs de l'IEP - Institut d'études politiques - menacés à Grenoble pour des propos jugés islamophobes.

Pas d'interdits mais des sujets sensibles

Est-ce qu'il y a des sujets évités ou à éviter dans les classes ? Des sujets tabous voire interdits ? France Bleu Provence a vérifié devant un collège de Marseille.

"On peut parler de tous les sujets. Mais il y a des limites à ne pas dépasser" - Le père d'une élève de quatrième.

"Il y a des sujets sensibles difficiles à aborder, reconnaît Mélissa, comme la Palestine, les Ouïghours, Samuel Paty. C'est très sensible, assure cette élève de troisième dans un collège des quartiers nord de Marseille.

Autre sujet parfois délicat à aborder en classe, la religion. "Faudrait pas en parler parce que c'est une école laïque, selon Djibril élève de troisième. Moi, ça ne me dérange pas, dit cette autre élève de troisième en précisant, si on respecte la religion. Il ne faut pas en parler de façon agressive ou blessante".

