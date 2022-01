Éducation Nationale : un nouveau jeudi de mobilisation en Drôme et en Ardèche

Après la grève massivement suivie la semaine dernière, les professeurs et personnels de l'Éducation nationale se sont de nouveau mobilisés ce jeudi. Des actions locales se sont tenues devant certains établissements de la Drôme, car pas question de perdre une journée de salaire supplémentaire. Les professeurs et syndicats demandent des créations de postes pérennes, un budget supplémentaire et un protocole sanitaire stable et réaliste.

"L'histoire d'Ibiza c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien plein de cinq ans de Blanquer. On subit des réformes extrêmement dures" explique Claude Voitité, enseignante en anglais. Le ton est donné devant le collège Marcel Pagnol à Valence où vingt enseignants étaient rassemblés à 13h. "Il ordonne, il applique et nous on n'a rien à dire, c'est un fonctionnement vertical. On est là pour montrer au ministère qu'on maintient la pression et qu'on ne se contentera pas des miettes. On attend du changement et des vraies revalorisations" poursuit-elle.

Les professeurs mobilisés dénoncent la communication du ministère sur le protocole sanitaire © Radio France - Léa Bouvet

"Nous on demande la démission de Jean-Michel Blanquer" - Régis Roussillon, professeur de Sciences économiques et sociales, membre du SNES

Ce midi, une trentaine de professeurs et personnels du lycée du Dauphiné de Romans-sur-Isère se sont rassemblés devant l'établissement. "Nous on demande la démission de Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, on dénonce une destruction massive du service public de l'éducation depuis qu'il est ministre" dit Régis Roussillon, membre du SNES et professeur au lycée de Romans. "On demande un recrutement de personnel statutaire, un retour du bac anonyme national au mois de juin et le retrait de la réforme des lycées. On veut dénoncer le mépris du ministre en fait !" ajoute-t-il.

La mobilisation devrait continuer devant les établissements les prochains jours. Les différents syndicats demandent aux professeurs de maintenir la pression avant la prochaine grève interprofessionnelle du jeudi 27 janvier.