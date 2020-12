Education nationale : une nouvelle spécialité sports créée au lycée dès 2021

Les lycéens de la voie générale auront la possibilité de choisir une nouvelle spécialité à la rentrée 2021. Ce mardi, le ministère de l'Education nationale annonce dans un communiqué la création d'une nouvelle spécialité sports en "éducation physique, pratiques et cultures sportives". Elle sera proposée dès la classe de première.

Mais son déploiement sera cependant progressif, précise le ministère. "Un à trois établissements par académie" seront concernés dans un premier temps, "ce qui représentera à la rentrée 2021, à l’échelle nationale, environ une centaine d’établissements publics et privés sous contrat".

Dans le communiqué, il est indiqué que cette nouvelle spécialité devrait "offrir des perspectives de parcours d’études et d’insertion professionnelle dans de nombreux secteurs, tels que les métiers de la santé et du bien-être, l’enseignement, l’entraînement, la gestion, la communication, le secteur événementiel, la recherche et la sécurité".

Le ministère de l'Education nationale entend conjuguer "des enseignements en éducation physique et sportive" avec "d’autres champs disciplinaires (sciences, humanités…) en associant des apports pratiques et des contenus théoriques".

"A l’approche des Jeux olympiques de 2024, la création de ce nouvel enseignement s’inscrit dans la réflexion engagée pour répondre aux enjeux d’employabilité et de diversification des métiers dans un secteur en pleine évolution", ajoute-t-il.