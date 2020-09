Indre : une rentrée "normale" dans l'Indre malgré la crise sanitaire

La rentrée 2020 restera une rentrée scolaire à part dans l'Indre en raison de la visite à l'école Frontenac du Premier Ministre Jean Castex, du ministre de l'Éducation Nationale Jean Michel Blanquer et de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Une rentrée à part aussi et surtout, en raison du port du masque et des mesures barrières à appliquer dans tous les établissements de notre territoire en raison de la crise sanitaire. Y a t-il eu plus d'absents en cette rentrée ? Jean Paul Obédianne, le directeur académique des services de l'éducation nationale rassure sur ce point : "C'est une rentrée normale, dans le premier et le second degré. Nous avons récupéré tous nos élèves et tous nos enseignants. C'est une rentrée qui correspond à une rentrée classique, comme si il n'y avait pas eu de crise sanitaire."

Aucune ouverture ou fermeture de classe pour cette rentrée 2020

Est ce qu'il y aura des ajustements, en clair des ouvertures ou des fermetures de classes malgré la baisse de 350 élèves dans le premier degré ? Ce qui est assez rare pour être signalé, il n'y aura aucune ouverture et aucune fermeture de classes.

Les 32 000 élèves qui ont fait leur rentrée dans le public et le privé doivent maintenant observer les fameuses mesures barrières. Et si un cas de Covid se produit malgré tout, comment le gérer ? Jean-Paul Obédianne souhaite que l'établissement ne soit pas fermé : "C'est ce que nous chercherons à éviter, mais en tout état de cause, c'est l'ARS qui prendra la décision en relation avec la préfecture et la municipalité concernée. Nous souhaitons apporter une réponse appropriée si un cas de Covid se déclarait. L'objectif c'est de faire au mieux avec le virus."