Education : peu d’élèves reprendront dès mardi dans l’île

Dans l'attente de la présentation officielle du plan de déconfinement par le 1er ministre, Edouard Philippe, ce jeudi, les parents du 1er degré ont été interrogés par les services académiques : comptez-vous mettre votre enfant à l'école à la rentrée de mai ? A l'arrivée : 85 à 90 % des parents ont répondu non ! Principe de précaution, bon fonctionnement des cours à distance sont les raisons les plus fréquemment avancées. Forts de ces infos, les directeurs ont rencontré les maires pour leur dire l'état des effectifs (prof et élèves). Aux maires de voir si pour une poignée d'élèves, ils mettaient les moyens pour faire appliquer le protocole sanitaire du Ministère de l’éducation Nationale.

UN PROTOCOLE HYPER EXIGEANT

Un protocole qui tient en 63 pages de recommandations strictes à mettre en œuvre, avec l'obligation de faire respecter un sens de circulation, 1 mètre entre chaque élève dans le rang, ce qui ferait des rangs à 30 mètres en théorie, lavage des mains a chaque éternuement d'un enfant, étalement des arrivées, portes ouvertes dans l'école, pas de jeux collectifs, plus d'objets partagés, notamment en maternelle ). La cantine est privilégiée dans les classes avec des paniers repas. Quand aux masques, les profs devront les porter, les élèves non, sauf si des symptômes se déclarent pendant la classe. Du coup, beaucoup se demandent si, pour un mois, le jeu en valait vraiment la chandelle. La réponse, on la connait. Suite à la publication de ce protocole sanitaire, l’association des maires de Haute-Corse a demandé, dans un communiqué, « le report de la réouverture des écoles ». Selon elle, le document publié par l’Éducation nationale est « difficilement applicable du fait en particulier des moyens matériels, humains et financiers à mobiliser afin de garantir la sécurité des plus jeunes. »

Tous les locaux sont désinfectés © Maxppp - Alexandre Marchi

Seule une poignée d'écoles ouvriront donc la semaine prochaine. C’est surtout vrai dans le rural. Dans les villes principales comme Ajaccio, Porto-Vecchio ou Calvi, ce sera non. Les municipalités ont toutes adopté la même position : ne pas rouvrir ! Dernière en date à se positionner (ce vendredi), la ville de Bastia. « Aucun enfant ne sera accueilli dans les écoles bastiaises le 12 mai » indique le maire Pierre Savelli dans un communiqué mais avec une variante qu’il précise : « un travail de concertation avec la communauté éducative a permis de recenser les besoins des familles et les moyens humains et matériels pour assurer l'accueil des écoliers, des besoins qui concernent 300 enfants, soit 10% de l'effectif scolaire ». L’accueil pour ces « 10% » sera envisagé à partir du 18 mai dans les écoles où le protocole sanitaire est applicable et validé par le directeur.

Le communiqué du maire de Bastia

Dans la foulée des interventions ministérielles, le rectorat de l’académie de Corse en a profité pour rappeler ses missions durant cette période et notamment celle d'accompagner les maires, de les aider dans cette étape car « le 11 mai n'est pas une date butoir » indique Julie Benetti. Il est essentiel pour la rectrice de corse « que nous puissions ouvrir une école lorsque les conditions sanitaires y sont assurées, la concertation va se poursuivre avec tous les maires y compris ceux qui nous ont dit ne pas être prêts à temps ». Et puis il y a les parents. Julie Benetti rappelle que « 10 à 15% seulement des parents nous ont dit vouloir remettre leurs enfants à l’école. C’est peu parce que beaucoup de parents ont encore besoin d’être rassurés et cela se comprend ». Ce qui sous-entend que l’enseignement à distance conservera dans l’île la priorité sur l’enseignement présentiel. « Le principe du libre choix des parents vaut pour les deux décisions évidemment » souligne la rectrice.

Ajoutant par ailleurs que beaucoup de craintes des parents sont partagés par de nombreux enseignants qui préfèrent et souhaitent ne pas se rendre dans les établissements mais continuer à assurer les cours en vidéoconférence. Il faudra donc composer avec tous ces éléments d’ici à la fin d’un calendrier bien agité. Il en ira tout autrement dans le secondaire où l’Assemblée de Corse, sur proposition du Conseil Exécutif, a voté jeudi la fermeture des collèges et des lycées de l’île, établissements dont elle a la charge. Ils ne rouvriront qu’en septembre.