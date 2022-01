Éducation : plusieurs syndicats appellent à une nouvelle grève des enseignants ce jeudi 20 janvier

Après le mouvement massif des enseignants jeudi dernier, le Snes-FSU, majoritaire dans les collèges et lycées, et plusieurs autres syndicats appellent à nouveau à la grève ce jeudi 20 janvier. Dans les écoles, des mouvements locaux pourraient aussi avoir lieu.

Après une journée de grève massivement suivie jeudi dernier, les enseignants de certains départements sont prêts à reconduire leur mouvement ce jeudi 20 janvier. A l'appel du Snes-FSU, majoritaire dans le second degré, mais aussi de la CGT, de FO, de Sud-Solidaires, des syndicats lycéens et de la FCPE, la principale fédérations de parents d'élèves, les profs des collèges et lycées sont appelés à une nouvelle journée d'actions. En primaire, les enseignants de certains départements sont aussi appelés à la grève.

Tous demandent des mesures plus précises et un véritable plan d'urgence pour les aider à faire face à la pandémie du Covid-19 à l'école et aux protocoles sanitaires.

Appel à la grève du syndicat majoritaire dans les collèges et lycées

Dans le secondaire, le syndicat majoritaire Snes-FSU appelle les enseignants des collèges et lycées à une nouvelle grève ce jeudi. Il est rejoint par la CGT, de FO, Sud-Solidaires, les syndicats lycéens et la FCPE, la principale fédérations de parents d'élèves.

Il y a encore beaucoup de questions à traiter - Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU

"Localement, il pourrait y avoir des grèves dans certaines académies ou certains départements, mais aussi des rassemblements", a précisé dimanche soir Sophie Vénétitay, la secrétaire générale du SNES-FSU, à franceinfo. "Le but est de rendre visible le fait qu'il y a encore beaucoup de questions à traiter", a-t-elle expliqué.

"Sur le baccalauréat, Jean-Michel Blanquer nous a dit que des discussions allaient s'ouvrir concernant les épreuves de spécialité prévues en mars : vu l'urgence et le calendrier, les décisions doivent être prises très rapidement", estime-t-elle. "On a aussi des interrogations sur des capteurs de CO2 : le Premier ministre et celui de l'Éducation sont restés très évasifs jeudi soir", a jugé la responsable syndicale. Le SNES-FSU appelle donc "à s’engager dans une nouvelle journée d’action le 20 janvier, y compris par la grève".

Des mouvements locaux dans les écoles primaires

Les enseignants des écoles maternelles et primaires sont aussi appelés à la grève dans plusieurs départements ou académies. C'est le cas en Seine-Saint-Denis, où le SNUipp-FSU appelle tous les enseignants à un nouveau mouvement, explique France Bleu Paris.