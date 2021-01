Education prioritaire : la secrétaire d'Etat en visite au collège REP+ Alain Gerbault à Laval

La secrétaire d'Etat chargée de l'Education prioritaire était en Mayenne ce vendredi 15 janvier au collège Alain Gerbault à Laval, un établissement REP+, réseaux d'éducation prioritaire. Il fait figure d'exemple pour sa diversité, son vivre ensemble. Nathalie Elimas est justement venue découvrir les dispositifs mis en place pour les 450 élèves.

Il y a par exemple des cours de compétences psychosociales pour travailler le vocabulaire, l'aisance à l'oral et surtout, la confiance en eux. Les élèves étaient en plein exercice quand le secrétaire d'Etat est arrivée.

Trouver des qualités à ses camarades et les expliquer

Chaque élève a d'abord écrit sur un papier, une qualité qu'il trouve à l'un de ses camarades. La classe a ensuite dû donner une définition de cette qualité. Pour le mot "juste" par exemple, un élève tente : "C'est quelqu'un qui reconnaît les gens à leur juste valeur".

Une collégienne est alors chargée de lire la définition directement dans le dictionnaire. "Qui se comporte conformément à la justice, à l'équité".

Le climat de classe s'apaise

Emmanuelle Terra, professeur de biologie s'occupe de ces ateliers avec l'aide de l'infirmière de l'établissement. Cette enseignante a la même classe, trois ou quatre vendredis d'affilée pour assurer un vrai suivi.

Elle voit des changements dans le comportement des élèves. "Ils vont plus facilement parler en confiance avec les élèves de la classe. Le climat de classe s'apaise parce qu'ils sont capables de se dire ce qu'ils acceptent ou non et donc, généralement, les conflits sont désarmorcés plus vite", explique-t-elle.

Elle remarque aussi qu'un lien particulier se crée avec ces collégiens. Elle n'est pas leur professeur à proprement parler et pourtant, certains viennent se confier à elle.

Du théâtre chaque semaine

Pour favoriser l'intégration et le bien-être de tous les élèves, le collège Alain Gerbault à Laval a aussi créé une classe à horaires aménagés théâtre et des cours de soutien personnalisés en maths.