Education : révolte contre la nouvelle carte scolaire

Parents d'élèves et syndicats vent debout contre la prochaine carte scolaire et l'application de la réforme du collège pour la prochaine rentrée. Plusieurs établissements ont été bloqués lundi à Sartène, Vico et Bastia. Le mouvement pourrait continuer ce mardi.

A Vico et Sartène, parents d'élèves et enseignants des collèges et lycées ont manifesté ce lundi. La crainte porte sur des réductions d’heures de cours, 16 heures sur Sartène, la fermeture d'une des deux classes de sixième à Vico ainsi que d'une classe troisième. Le recteur invite les enseignants à des réunions cette semaine, en attendant a Vico c'est l'inquiétude, Françoise Leca, enseignante.

« On perd une sixième une troisième, c’est un coup porté à la filière bilingue…Cela va à l’encontre de toutes les politiques et discours. On se sent démunis, que veut-on pour les jeunes ? Pour l’avenir ? Pour la Corse ? »

A Sartène, c'est la suppression d'une vingtaine d'heures d'enseignement à la rentrée prochaine qui provoque l'inquiétude. Pascal Boury, professeur au lycée de Sartène.

« La cité scolaire perd 21 heures d’enseignement par rapport à l’an dernier avec un nombre d’élèves relativement équivalent. On n’est pas trop inquiets pour le lycée, concerné pour 5 heures, par contre au collège c’est une perte de 16 heures. C’est énorme pour un petit établissement comme le nôtre. Cela met en danger la qualité des enseignements. Ce sont les horaires de la réforme du collège qui nous sont appliqués cette année et qui ne l’avaient pas été l’an dernier. Cela traduit bien que cette réforme représente moins d’heures de cours pour les élèves. »

Enfin à Bastia, à l'école Calloni, un poste d'enseignant serait menacé. Une école classée Rep+ (relais d'éducation prioritaire) et qui possède la seule classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire destinée aux enfants ayant notamment des difficultés de langage du département. Une incompréhension d'autant plus grande, selon Fabien Mineo, délégué Snuipp.

« Comment comprendre que sur de la difficulté scolaire prégnante au quotidien on puisse supprimer des postes alors qu’on a une dotation très très favorable…Les enfants ce n’est pas « 20.44 », ce sont des enfants qui vont être intégrés au quotidien dans ces classes. On va avoir des classes à 22, 23, 19, à Charles Andrei, Campanari, Calloni, dans ces classes reconnues dans toute la Corse, là il y a de la difficulté scolaire, on met le paquet c’est ce que nous exigeons ! »

La réponse de l’inspecteur d'académie

Le recteur affirme dans un communiqué que la politique académique de répartition des moyens s’appuie principalement sur la défense de la ruralité et sur le développement et la protection des sites bilingues. Selon lui les discutions ne sont pas closes.

Guy Monchaux, inspecteur d’académie de Corse-du-Sud était invité de la rédaction ce mardi sur RCFM.

« Il n’y a pas de suppression d’heures de cours, nous faisons une prévision d’effectif et de moyens, mais rien n’est figé, nous continuerons encore à avoir des échanges et il est possible que les décisions soient modifiées. On a eu une réforme du collège, on peut avoir l’impression qu’il y a une baisse de moyen mais en fait elle donne la possibilité d’assurer les heures de cours et tout ce qui concerne la langue corse. Cela permet aussi de défendre les collèges du rural où nous avons des effectifs par classe beaucoup moins élevés. Si les prévisions d’effectifs des établissements sont différentes nous devons échanger et peut être attendre pour ajuster. Il y aura un échange avec les élus et les parents d’élèves. Il y a une volonté de notre part d’échanger pour éviter des situations de blocages d’écoles toujours préjudiciables pour les élèves. »