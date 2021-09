Education : statu quo pour le budget et la carte des Réseaux d'Education Prioritaire

La secrétaire d'État chargée de l'Education prioritaire, Nathalie Elimas, est venue à Saint-Etienne ce lundi évaluer la mise en place de dispositifs d'accompagnement scolaire, trois semaines après une rentrée une nouvelle fois placée sous le signe de la crise sanitaire. La ministre a visité une maternelle, une primaire et le collège Marc-Seguin du quartier stéphanois de Montreynaud. Un quartier classé en Réseau d'Education Prioritaire, à l'origine d'un échange avec le maire de Saint Etienne. Gaël Perdriau a voulu connaitre les contours de la carte des Réseaux d'Education Prioritaire pour les années à venir : "est-ce que les zones d'éducation prioritaire telles que nous les connaissons aujourd'hui seront préservées ? Elle a répondu oui. Je lui ai aussi demandé si elles allaient être élargies". A cette question la réponse de la Ministre est non. Nathalie Elimas va mettre en place une expérimentation dans 3 académies, celles de Nantes, Lille et Marseille. Il ne s'agira plus de donner des moyens globaux pour un territoire : "On regarde dans chaque école, chaque établissement, quels sont les projets et les besoins identifiés de l'équipe. On répond en fonction en attribuant les moyens spécifiquement".

Pour certains établissements à la limite des critères il faudra donc attendre malgré parfois une certaine impatience. "Je comprends et je vois bien que les moyens que nous mettons à disposition des élèves et des écoles sont justifiés" reconnait-elle. "On expérimente cette année, on va évaluer. Si tout se passe bien on a le projet d'élargir cette expérimentation et peut-être que l'académie de Lyon sera candidate". Avec une nouveauté, ou plutôt un retour, une aide spécifique pour les lycées, alors qu'ils ne sont plus intégrés dans les moyens alloués à l'éducation prioritaire.