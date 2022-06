Education : y a-t-il un risque de pénurie d'enseignants à la rentrée ?

Va-t-on manquer de professeurs des écoles, d'enseignants en langues ou mathématiques à la rentrée ? Alors que des syndicats et parents d'élèves alertent sur le manque de remplaçants dans les établissements scolaires, le nombre de candidats aux concours d'enseignement est en baisse. De quoi faire craindre une pénurie de personnel en septembre. "On est quasiment dans un état d'urgence dans l'Education nationale", estime le Snes-FSU, qui comme d'autres syndicats, appelle à rendre le métier plus attractif.

Moins de candidats en mathématiques et allemand

Les inquiétudes se basent sur les premiers résultats des concours d'enseignement, publiés mi-mai (les résultats de tous concours seront donnés en juillet). Pour le Capes externe de mathématiques, seuls 816 candidats sont admissibles pour 1.035 postes. C'est "deux fois moins qu'en 2021, alors que cette année-là, 100 postes n'avaient pas été pourvus", s'alarme le Snes-FSU, premier syndicat du second degré. Le syndicat estime que des centaines de postes de profs de maths ne seront pas pourvus en 2022.

Même histoire du côté du Capes d'allemand, selon le Snalc (Syndicat national des lycées et collèges), avec 83 admissibles pour 215 postes. Le concours de professeur des écoles (CRPE) est aussi concerné, notamment en région parisienne, avec par exemple dans l’académie de Créteil 1.079 postes ouverts et seulement 521 candidats admissibles, indique Le Parisien. Pour le CRPE, le SNUipp-FSU, principal syndicat du premier degré, explique que le taux de présence aux premières épreuves écrites "atteignent l'un des plus bas niveau de l'histoire".

Selon le ministère de l'Education, la baisse des candidats aux concours affecte surtout cette année les mathématiques ou l'allemand. "Traditionnellement, en France ou dans les autres pays, c'est en maths et sciences que l'on a le plus de difficulté" à recruter, expliquait le 13 mai, Jean-Michel Blanquer, encore ministre de l'Education.

Quelles conséquences pour les élèves ?

Résultat : "On est quasiment dans un état d'urgence dans l'Education nationale", alertait le 3 juin sur France Inter Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU. Elle estime qu'à la rentrée prochaine "il n'y aura pas, contrairement au mantra ministériel, un professeur devant chaque classe". Pour Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa, la rentrée 2022 "s'annonce très difficile".

Car la carence de remplaçants s'observe depuis un moment dans les écoles. Au collège Pierre de Ronsard de Mornant, entre Saint-Etienne et Lyon, les cours d'italiens n'ont pas été assurés la moitié de l'année. A Villejuif, dans le Val-de-Marne, des parents d'élèves s'insurgent contre le non-remplacement des enseignants. A cause de cette situation, "on compte plus de 1.000 jours où les enfants n'ont pas eu école" à Villejuif, affirme Aurélien Azan, président de l'association des parents d'élèves de l'école George Sand. "Encore aujourd'hui à l'école maternelle de mes enfants il y a un enseignant qui n'est pas remplacé et c'est comme ça tous les jours, dans toutes les écoles de la ville. C'est une aberration, on est en train de sacrifier ces enfants", dénonce ce père de famille.

Même grogne à Saint-André-de-Cubzac, au nord-est de Bordeaux. Au retour des vacances d'hiver, déjà 150 journées de classe sans enseignants avaient été dénombrées dans les écoles de la circonscription de Saint-André-de-Cubzac, selon le SNUipp-FSU qui dénonce "une dégradation de l’enseignement avec des effectifs qui peuvent atteindre les 35, voire 36, ou 37 élèves" par classe, puisque les enfants sans enseignant peuvent être accueillis dans d’autres classes.

Une situation qui s'ajoute aux nombreuses absences d'enseignants lors des précédentes vagues de Covid-19. Alors comment expliquer cette pénurie actuelle de profs remplaçants ? "Parce que c'est difficile de trouver des profs tout court, répond à France Bleu Saint-Etienne Loire Emmanuelle Richard, enseignante et co-secrétaire du SNES-FSU dans la Loire. Les profs remplaçants, ce sont des enseignants qui ont eu le concours et qui sont affectés sur des zones de remplacements. Seulement, on manque tellement d'enseignants qu'en fait les titulaires sur zone de remplacement, ils sont déjà tous affectés. Il y en a même qui sont affectés à l'année."

Régler la question des salaires, selon les syndicats

"Il faut rendre ce métier plus attractif", résumait mi-mai sur France Bleu Picardie Nathalie Prost, secrétaire départementale de la Somme du SNPDEN, le syndicat des directeurs d'établissements. Cette responsable observe déjà elle aussi le manque de personnel : "ce que nous constatons depuis l'an dernier c'est que certaines heures restent non-assurées. Dans mon lycée de l'Authie à Doullens, j'ai cinq heures par semaines de Biotéchonologie qui n'ont pas été assurées".

Mais comment attirer plus de candidats ? Pour Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, le phénomène est "essentiellement lié à la question des salaires". Elle rappelle qu'aujourd'hui, "quand un enseignant commence, il gagne 1,14 fois le Smic. Dans les années 80, il gagnait 2,2 fois le Smic."

Quand vous avez un bac + 5 en mathématiques, que vous regardez ce qui se passe dans l'Education nationale et que vous regardez les autres opportunités, le choix est assez vite fait — Sophie Vénétitay

"Vivier nécessaire" de profs de maths, assure le ministère

Au ministère de l'Education nationale, on tente de rassurer. La baisse de candidats est analysée comme la conséquence de la réforme des concours de recrutement. Avant ouverts aux étudiants dès le master 1, ils ont lieu en master 2 depuis cette année.

"Comme c'est une année de mise en œuvre, on a des candidats qui ont déjà été candidats l’an dernier en master 1. Ils ont donc eu le concours et ne recandidatent pas cette année. Donc, on a eu une situation très particulière et ponctuelle qui sera résorbée dès l’année prochaine." assurait le 15 mai sur franceinfo Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco).

Deux jours avant, le 13 mai, Jean-Michel Blanquer répondait aux inquiétudes sur les maths, alors que la matière revient dans le tronc commun "en option" pour les Première. "S'agissant des professeurs de mathématiques, nous avons le vivier nécessaire pour assurer l'heure et demie qui aurait lieu à partir de la rentrée prochaine", déclarait-il, interrogé sur BFMTV.

"Cellule de rentrée" prévue dans les rectorats

"On le voit pour certains concours, pas seulement pour l'Education nationale, on a un sujet de vocation", concédait l'ex-ministre. Il rappelait "le début de revalorisation des salaires" effectué par le gouvernent. "En deux ans, c'est 165 euros de plus par mois que gagne un débutant pour aller vers un salaire minimal de 2.000 euros". Un gros chantier auquel s'atèle désormais le nouveau ministre Pap Ndiaye. Lors d'un point presse le 14 juin, il a évoqué "la poursuite de la revalorisation des professeurs".

Face à la crainte de pénurie, Pap Ndiaye a indiqué que "toutes les académies sont mobilisées et une cellule de rentrée sera activée dès le 22 août dans chaque rectorat", afin de préparer la rentrée "dans de bonnes conditions". Priorité donnée à l'école primaire, a promis le ministre avec une baisse du nombre d'élèves par classe : "le nombre moyen d'élèves par classe, qui est passé de 23 à la rentrée 2017 à 21,8 à la rentrée 2021 diminuera encore à la rentrée prochaine", a-t-il détaillé.