Effort et entraide au menu du Rallye citoyen en Charente

Pour la douzième année consécutive, le camp militaire Broche à Dirac, près d'Angoulême, accueillait ce mercredi le "Rallye citoyen du département de la Charente". A l'initiative de la Délégation militaire et de l'Education Nationale, 124 élèves de première âgés de 16-17 ans, venus de treize lycées charentais ont parcouru les 18 stands, avec des animations statiques ou dynamiques.

L'équipe du Lycée professionnel de Chasseneuil (cinq garçons et trois filles) © Radio France - Pierre MARSAT

Le Rallye de la Charente, c'est une journée de découverte de la citoyenneté, dans un cadre militaire (ils portent la veste de treillis et sont accueillis par des militaires gradés. Au pas de course, ils passent d'un stand à l'autre (pompiers, gendarmerie, police, les corps d'armée, les associations patriotiques) et répondent à des questionnaires. Il y a aussi des parcours d'obstacles, et des circuits de brancardage de blessés virtuels.

Le bâtiment d'accueil de la caserne Broche à Dirac © Radio France - Pierre MARSAT

Les lycéens, par équipes de six à huit lycéens (garçons et filles) engrangent des points pour des bonnes réponses ou des efforts physiques . L'équipe qui a le plus de point a gagné la compétition. A ce petit jeu, c'est l'équipe du Lycée Elie-Vinet de Barbezieux, qui s'est montrée la plus forte cette année.

