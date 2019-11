Egalité hommes-femmes, un concours de films pour les jeunes de Montpellier

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Montpellier lance le concours "Révolutionne ton 8 mars", réservé aux 16-25 ans. Mettez en scène sur un film de trois minutes des propositions concrètes pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes.

Montpellier, France

La ville de Montpellier lance la deuxième édition de "Révolutionne ton 8 mars". Un concours réservé au 16-25 ans et aux associations de Montpellier. Il s'agit de tourner seul ou en équipe un film court de trois minutes maximum avec les outils numériques dont chacun dispose (smartphone, tablette...) en mettant en scène des propositions concrètes pour faire avant l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les inscriptions se font sur le site de la Ville jusqu'au 15 janvier et l'envoi du film doit avant lieu avant le 1er février 2020. 10 films seront sélectionnés et présentés au public. Le gagnant se verra remettre la somme de 1500 euros et verra son film projeté dans les cinémas partenaires à l'occasion de la semaine de l'égalité. Remise des prix prévue le 6 mars prochain.

Plus d'infos sur le site de la ville de Montpellier.

L'an dernier pour la première édition, une cinquantaine de films avait été proposée. C'est le film proposé par deux étudiantes de l'ESMA qui avait gagné (Jade Alary et Olivia Turbeaux, étudiantes en Mastère Design & Stratégie Digitale de l'ESMA). Il mettait en scène un garçon et une fille engagé dans une course l'un contre l'autre, la fille arrive bien après le garçon en raison de tous les obstacles qu'elle rencontre sur son parcours.