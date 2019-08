Éguzon : les enseignants se préparent avant la rentrée

Plus que 6 jours avant la rentrée des classes. À Éguzon, les enseignants de l'école élémentaire se préparent depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines à recevoir leurs élèves.

Sophie Grenon, et Lydie Delaveau fignolent les derniers détails pour accueillir la centaine d'élèves scolarisés en primaire à Éguzon

Éguzon, Éguzon-Chantôme, France

Pour le moment les couloirs sont encore vides, mais la semaine prochaine, l'école élémentaire d'Éguzon sera bien remplie. Pour accueillir au mieux la centaine d'élèves scolarisés ici, les enseignants se mobilisent depuis déjà plusieurs semaines. Préparation des classes, ou encore nettoyage, c'est la dernière ligne droite avant la rentrée qui aura lieu ce lundi 2 septembre.

Se remettre dans l'ambiance

Pendant l'été, l'école élémentaire est nettoyé de fond en comble. "Tous les jeux, tous les crayons, tout est sorti de la classe pour être nettoyé et désinfecté" détaille Sophie Grenon, directrice de l'école et enseignante en maternelle. Le ménage est assuré en partie par des agents communaux. Les professeurs, eux, viennent fignoler les derniers détails; "Il faut se remettre dans l'ambiance, dans l'odeur de la classe" ajoute Lydie Delaveau, enseignante en CE2 et CM2.

Un peu de stress

Si les élèves sont sans doute pour certains un peu angoissés avant la rentrée, il y aussi évidement un peu de stress du côté des enseignants. "La veille de la rentrée, on ne dort souvent pas très bien" reconnaît Lydie Delaveau. "C'est ma quatorzième ou quinzième rentrée, et j'ai toujours un peu d'appréhension (...) Mais il paraît que même les instituteurs en retraite continuent à appréhender la rentrée, donc à priori c'est une maladie qui dure. On appelle ça la 'rentrite' " s'amuse Sophie Grenon.