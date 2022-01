Présidentielle 2022 : Mélenchon, Jadot et Roussel débattront à Marseille avec des lycéens

Et des réponses positives sont déjà arrivées : Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Yannick Jadot ont donné leur accord, selon le directeur du cours Bastide. Les autres candidats déclarés ou potentiels ont aussi été approchés. Sous la direction de l’équipe éducative, tout le travail de préparation est réalisé par les élèves de seconde, première et terminale. L‘objectif principal reste l’éducation civique et la sensibilisation à la politique, liée aux enjeux du quotidien de ces adolescents.

Les thématiques autour du genre, l’environnement, l’immigration arrivent en tête de leurs préoccupations. Ce jeudi, des commissions de 12 élèves chacune pour préparer ces interviews ont été créées avec l’espoir d’accueillir le maximum de candidats.

l'interview de Sophie Turcot , professeur de philosophie au Cours Bastide Copier

le communiqué de presse de cette initiative citoyenne © Radio France - Philippe Boccara

Des jeunes dont les votes ont été quasiment absents des urnes lors des dernières élections régionales et départementales (87% d’abstention chez les 18-24 ans aux régionales de 2021). Une autre façon aussi d’appréhender la politique en dehors des médias traditionnels et des réseaux sociaux.