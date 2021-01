Elections à la présidence de l'Université d'Orléans : Ary Bruand renonce

Le nouveau conseil d'administration de l'Université d'Orléans, issu des élections de l'automne, se réunit ce vendredi 22 janvier. Pour tenter d'élire son président, après déjà trois échecs qui ont entraîné la nomination d'un administrateur provisoire. Nouveauté : Ary Bruand n'est plus candidat.

Une page se tourne, à l'université d'Orléans, empêtrée dans des problèmes de gouvernance, des tensions et des démêlées judiciaires qui l'empêchent de se choisir un président depuis l'automne dernier. Ary Bruand, l'ancien président de l'Université n'est plus candidat à sa propre succession.

Sa liste, arrivée en tête aux dernières élections, présente un autre candidat, Eric Blond, ancien vice-président de l'Université, pour le nouveau vote qui doit avoir lieu ce vendredi 22 janvier au nouveau conseil d'administration. Une nouvelle réunion, après déjà trois échecs avant les vacances de Noël.

Eric Blond, ancien vice-président, candidat

Ary Bruand n'avait pas réussi à rassembler suffisamment de voix pour obtenir une majorité absolue nécessaire à son élection. Certains élus ne pouvaient envisager de voter pour lui, en sachant qu'il n'est pas exclu qu'il soit prochainement mis en examen dans une affaire de détournement de fonds publics présumés. Il sera fixé le 25 février prochain.

Ces échecs avaient entraîné la nomination d'un administrateur provisoire, Alain Sarfati, pour que l'Université continue à fonctionner, dans une période très difficile liée à l'épidémie de Covid 19. La liste d'Ary Bruand a donc décidé de changer de stratégie, et présente un autre candidat, Eric Blond, "pour faire bouger les lignes et pour l'intérêt de l'université" dit-elle dans un communiqué.

Un nouveau blocage n'est pas exclu

Mais Eric Blond n'était autre que le vice-président d'Ary Bruand ces dernières années, et on ne peut pas dire que cet ancien de Polytech, fasse l'unanimité. Les trois autres listes en présence au conseil d'administration ont discuté ces derniers jours, pour tenter de s'entendre sur une fusion possible, mais les échanges n'ont pour l'instant pas abouti. Le blocage pourrait donc se poursuivre ce vendredi.

Au grand regret des représentants des étudiants, qui comme le confie l'un d'eux aimeraient bien "que ces élus agissent en adultes, enfin". Pour s'attaquer aux vrais problèmes. Lors du dernier conseil d'administration en décembre ils avaient pris la parole pour appeler chacun à sa responsabilité. Ils le rediront ce vendredi, car pour eux la situation sanitaire et psychologique de leurs camarades mérite mieux que ces querelles.