Élèves de seconde cherchent désespérément professeur de français, à Gardanne

"Lycéens cherchent prof de français !" : Ca pourrait être le titre d'une petite annonce lancée par les élèves de la classe de seconde huit du Lycée Fourcade, à Gardanne (Bouches-du-Rhône).

Depuis le début du mois de janvier, leur professeur de français est en arrêt maladie et il n'y a pas de remplacant disponible. Le proviseur du lycée, M. Peyrache le constate lui-même tristement : "Je ne peux pas le nier, on cherche mais c*'est très difficile de trouver des enseignants en lettres.*"

Au début, la situation fait sourire Nicolas et ses camarades de classe : "Nos horaires sont allégés, on finit plus tôt. Mais maintenant, ça nous inquiète vraiment pour le bac de français l'année prochaine. Déjà que notre génération a été impactée pendant des mois par le covid, on sent qu'on accumule du retard."

Le message est passé : "si vous êtes professeur de français et que vous avez envie de nous faire cours, vous êtes le ou la bienvenue ! vous verrez on est supers cools."