A Cenon, les professeurs font valoir leur droit de retrait pour avoir du chauffage

Les professeurs du collège Jean Jaurès à Cenon (Gironde) veulent marquer le coup ce jeudi. Il font valoir leur droit de retrait après plusieurs semaines sans chauffage dans les salles de classe. Ils comptent accueillir les élèves mais ne feront pas cours.

Radiateurs HS et ventilation glacée

Depuis un an, le collège de Cenon est en restructuration. Enseignants et élèves subissent le bruit des travaux, mais aussi la présence des engins de chantier, "le lot des travaux." explique Frédéric Blanc, professeur de sciences, "Nous étions prêts a prendre notre mal en patience, mais l'absence de chauffage c'est la goutte d'eau".

Depuis le mois de septembre, les enseignants ont constaté que les radiateurs d'une dizaine de classe et de la cantine ne fonctionnent pas. Ils ont alerté plusieurs fois la direction avant l'hiver, qui a fait remonter l'information au Conseil Départemental de Gironde. Les règles sanitaires liées au Covid-19 imposent aux enseignants d'aérer régulièrement les salles de classe. "On nous a donné des petits radiateurs qui ressemblent a des grilles pain. Le problème c'est qu'ils font disjoncter le compteur", explique Céline Marquet, professeur de français.

D'après les professeurs, le chauffage n'est pas la seule raison de ces températures glaciales. Avec les travaux de restructuration, une entreprise a installé une nouvelle ventilation.

Elle est là pour purifier l'air, sauf que cet air revient de l’extérieur, avec la même température. Il y a donc un vent glacial qui tombe sur les élèves. - Frédéric Blanc.

"Ma fille prend un plaid en classe"

Cécile est élève en 4eme dans l'établissement. Cette adolescente qui adore l'école, commence a montrer quelques signe d'agacement le matin. "J'ai de la chance, je peux rentrer entre midi et deux pour me réchauffer un peu. Il fait froid dans les salles et avec le covid, on ne peut plus changer de classe ni de place", raconte l’adolescente de 14 ans. "Ma fille prend un plaid pour aller en classe", ajoute Estelle sa maman qui s’inquiète pour l'avenir des enfants.

Comment vous voulez vous concentrer sur le cours si vous avez froid toute la journée ? - Estelle, parent d'élève

Pour le Conseil départemental de la Gironde, il n'y a pas de problème de chauffage. "Le refroidissement est dû aux aérations liées aux consignes covid. Une réunion avec l'entreprise et le collège a eu lieu lundi et des solutions ont été proposées pour réorganiser les temps d'aération". Pour les enseignants, et les élèves il n'y a aucun changement.