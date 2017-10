Elèves et parents d'élèves du lycée Wallon dénoncent les conditions d'accueil à la cantine

La FCPE a distribué 300 sandwichs ce midi aux élèves du lycée Wallon, une opération symbolique pour dénoncer les conditions d'accueil des élèves à la cantine, une cantine trop petite et obsolète. Résultat des lycéens qui mangent en 10 minutes ou préfèrent aller manger un sandwich.

Après des mois et des mois de tractations avec la FCPE, le conseil régional avait acté en mai la tenue de travaux de rénovation de la cantine, une grosse partie pendant l'été pour une mise en service à la rentrée et une autre à la fin de l'année, le problème c'est que ces travaux n'ont toujours pas été réalisés de quoi mettre en colère les parents d'élèves qui ont donc décidé de distribuer ce vendredi des sandwichs aux lycéens pour dénoncer leurs conditions d'accueil au restaurant scolaire.

Des lycéens qui témoignent tous de leur galère quotidienne pour aller manger à la cantine, une file d'attente de 40 minutes régulièrement ce qui leur laisse seulement 20 minutes ensuite pour manger quand ils n'ont qu'une pause d'une heure.

Quand ils arrivent enfin à s'installer, il n'y a pas forcément de place, et du coup, les élèves se retrouvent à plusieurs sur une même chaise, raconte Angela une maman de Seconde. Ensuite ils arrivent en retard en cours, parfois des retards de 20 minutes, assure Salomé, en 1re.

c'est galère ! on mange en 20 minutes, on est en retard en cours, on préfère aller manger à l'extérieur , témoignages de lycéens