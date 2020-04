Élèves et professeurs du lycée Nelson Mandela de Poitiers partagent des photos hilarantes de leur confinement

Une semaine avant les vacances de Pâques, et pour alléger un peu la pression du confinement, le lycée polyvalent Nelson Mandela de Poitiers invite ses élèves et son personnel à partager des photos ou des vidéos de leur confinement. Un défi original et plein d'humour.

Voilà une initiative à laquelle ne s'attendaient peut-être pas les élèves du lycée polyvalent Nelson Mandela de Poitiers. A l’initiative du proviseur M. Simonet et les lycéens du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL), élèves et professeurs sont invités à partager une photo ou une vidéo de leur quotiden de confinement.

Le proviseur M. Simonet assume ce côté décalé : "On s'est demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo dans ce confinement si triste ? En plus nos élèves se plaignent d'avoir plus de devoirs que d'habitude, donc c'est un petit moment de répit pour eux." Les premières photos sont apparues sur Twitter et Instagram sous le hashtag #LyceeMandelaALaMaison86. En voici quelques-unes :

Les professeurs aussi s'y sont mis, comme Claire Marolleau :

Ainsi que la proviseure adjointe, Pascale Roger :

Une chanson d'hommage aux soignants à venir

Mais les lycéens n'en restent pas là. Comme l'indique le proviseur M. Simonet, "ils préparent une chanson pour rendre hommage aux soignants des hôpitaux de Poitiers et de Châtellerault, car pour certains, ce sont leurs parents."