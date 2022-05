Élèves ukrainiens scolarisés en Deux-Sèvres : "l'enjeu, c'est déjà que l'enfant soit serein à l'école"

De la petite section de maternelle au lycée, ils sont 75 jeunes Ukrainiens scolarisés depuis début mars dans les Deux-Sèvres. Des enfants et adolescents qui ont fui la guerre avec leurs familles. Trois sont par exemple accueillis à l'école Pérochon, à Niort, quartier de la Tour Chabot-Gavacherie. Ils sont arrivés le 12 avril, juste avant les vacances de printemps dans cette école qui a l'habitude d'accueillir des élèves qui ne parlent pas le français ou pour qui le français est secondaire à la maison.

Deux sont âgés de 4 et 5 ans et sont dans la classe de maternelle de Nicolas Milcent. "Ça se passe bien, plus ils arrivent tôt, plus le bain de langage, les petites activités qu'on fait dans la classe leur permettent d'acquérir la langue française", explique l'enseignant. Et puis il y a toujours les gestes.

Qu'ils retrouvent une vie la plus normale possible

A partir du CP, un dispositif existe, celui de l'unité pédagogique pour les élèves allophones, c'est-à-dire ces élèves nouvellement arrivés en France et ne parlant pas le français. "Des référents sont sollicités par les écoles et viennent accompagner les élèves. Pour les élèves ukrainiens qui est le sujet actuel mais on a déjà eu le cas pour les Afghans, les Arméniens, les Syriens... on a toute une organisation qui se met en place. On voit leur niveau, on les teste et après on les inclus au maximum dans les classes pour qu'ils retrouvent une vie la plus normale possible", détaille Arnaud Leclerc, directeur académique de l'éducation nationale dans les Deux-Sèvres.

Un travail de passeur

Karim Auchatraire, est enseignant dans cette unité. "Mon travail, c'est un travail de passeur. L'enjeu c'est déjà que l'élève soit serein à l'école, qu'il prenne sa place dans l'école, qu'il repère des routines. Après l'apprentissage du français va prendre un temps plus ou moins important selon les capacités de l'élève", précise-t-il. Karim Auchatraire travaille dans quatre écoles différentes, il ne parle pas l'ukrainien alors si besoin il s'aide d'une applications de traduction. Un livret existe également pour accompagner les enseignants.

Cet après-midi il est avec un jeune Ukrainien de 7 ans, surnommé Micha. Il travaille avec lui le français pendant quatre heures par semaine. Le reste du temps, Micha est dans la classe de CE1 d'Olivier Fouchier. "C'est un élève qui arrive déjà avec plein de compétences. C'est plus facile pour apprendre une nouvelle langue, c'est pour ça que l'intégration se passe au mieux. Ce matin il arrive "maître je peux aller aux toilettes?" J'étais très content qu'il me donne cette phrase en français", raconte l'enseignant, bluffé.