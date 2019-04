"Elle est où mon Atsem ?" des parents occupent l'école maternelle Madeleine Brès à Montpellier

Montpellier

Depuis ce lundi matin, des parents d'élèves occupent l'école maternelle Madeleine Brès à Montpellier, pour protester contre le non remplacement d'une Atsem , en arrêt maladie depuis 5 mois . Les enseignants soutiennent le mouvement et ne font pas classe.

"On nous a demandé de patienter au début, on a rien dit, un mois, deux mois..... là ça fait 5 mois qu'on a toujours une classe sans Atsem" explique Saïda Marga, déléguée des parents d'élèves , " il aurait fallu au moins de temps en temps qu'on nous envoie quelqu'un. La mairie nous dit que dans notre malheur , on a de la chance d'avoir qu'une atsem en moins alors que dans d'autres écoles, il y en manque deux ou trois , mais ce n'est pas de notre faute , s'insurge Saïda .

On fait de la garderie

L'école maternelle Madeleine Brès se trouve dans le quartier des Cévennes, en zone d’éducation prioritaire et compte neuf classes, dont plusieurs à double niveau. "Comment voulez vous organiser des activités manuelles , comme de la peinture, sans une atsem", interroge Olivier, un des enseignants qui comme ses collègues soutien le mouvement des parents . " Il peut y avoir un problème de sécurité et d'hygiène, Olivier donne l'exemple d'un enfant, on est avec des petits de 3 à 6 ans, qui fait pipi dans sa culotte ou vomit, comment fait on pour le changer si on est seul dans la classe ?"

"C'est très difficile de faire classe , quand on est seul" Olivier enseignant à l'école Madeleine Brès Copier

Education prioritaire, pour qui?

Les parents d’élèves attendent une réponse de la mairie " on nous a promis une Atsem par classe à Montpellier, ici en plus on est en zone d"éducation prioritaire, alors elle est où la priorité ? demande Saïda Marga.

" 5 mois sans remplacement , ça suffit" Saïda Marga, déléguée des partns d'élèves de l'école Madeleine Brès Copier