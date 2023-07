"Elle finit toujours avec un mug ou des chocolats" : le casse-tête pour trouver un cadeau pour la maîtresse

Les grandes vacances arrivent à grands pas, avec la fin de l'école ce vendredi 7 juillet 2023. Il ne reste plus beaucoup de temps pour trouver le traditionnel cadeau pour le maître ou la maîtresse des enfants. Alors vous êtes plutôt boîte de chocolat, mug ou bouquet de fleurs ? France Bleu Paris est allé chercher la bonne idée à la sortie d'une école primaire du XVe arrondissement de Paris.

Dans la classe de la fille de Laurence, on a trouvé l'astuce pour ne pas se tromper. "Nous, on fait une cagnotte et on laisse le maître choisir avec une carte-cadeau ! Et on fait aussi un joli cahier avec des dessins des enfants", confie la jeune femme. "Ça permet aussi à des familles qui n'avaient peut-être pas les moyens de participer. C'est super important que chaque parent puisse faire en fonction de ses moyens. En ce moment, ce n'est pas facile financièrement pour toutes les familles."

Cette autre maman sort tout juste du centre commercial avec des paquets dans les mains. Elle a essayé de faire original. "La maîtresse finit toujours avec un mug ou des chocolats. On manque d'idées, mais on essaye de varier", reconnaît-elle. Pour la maîtresse de ses enfants, ce sera donc une boîte de thé et des boucles d'oreilles.

"Ce qui fait souvent très plaisir, c'est le mot qui accompagne le cadeau"

Le cadeau fait maison est une valeur sûre, et c'est même très apprécié, confie Amaël, instituteur dans une classe de CM2. "Dans notre métier, on est parfois en manque de reconnaissance, donc ça fait du bien. Et ce qui fait souvent très plaisir, c'est le mot qui accompagne le cadeau, notamment quand il est fait par l'enfant. C'est ça qui nous touche le plus", témoigne-t-il.

Et si vraiment on n'a pas d'idées, il suffit d'enquêter auprès des petits, comme Latifa. " Moi, je demande toujours mes enfants. Ils connaissent la maîtresse depuis près d'un an ", rappelle-t-elle. Amël ne peut que confirmer : "Il y a le fameux mug qui a tendance à revenir. Mais sinon, si on leur dit un peu nos goûts dans l'année, les enfants nous connaissent mieux. Et bien souvent, ils visent juste. Moi, ils savent que j'aime le sport et bien manger. Les cadeaux sont souvent en rapport avec ça."

Zachary et Adam, frères jumeaux, ont hâte d'offrir leurs cadeaux, des accessoires de déco. "Comme ça, elle est contente. On finit l'année en beauté", sourit Adam. "Ça lui fait des souvenirs des élèves et c'est cool. On passe l'année avec elle, c'est pour ça qu'on fait des cadeaux avec le cœur", ajoute Zachary.

