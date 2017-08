Embouteillage sur les cales et incivilités sur la Loire

Les bateaux ne sont pas que sur le littoral, aux beaux jours ils investissent aussi la Loire. Pêcheurs et riverains déplorent les incivilités des plaisanciers peu respectueux des règles de navigation. A la gendarmerie, la brigade fluviale témoigne d'une cohabitation difficile.

Dès qu'il fait beau, la Loire devient terrain de jeu pour les bateaux de plaisance et les jet-skis, on y fait même du ski-nautique. Les samedis et dimanches on compte jusqu'à 30 bateaux mis à l'eau depuis la cale de la Pierre Percée à la Chapelle-Basse-Mer, sur l'autre rive de la Loire au Cellier le parking de la cale de Clermont est tellement saturé que les voitures équipées de remorques se garent sur le bas-côté de la route. Riverains et pêcheurs déplorent que certains usagers soient bien peu respectueux des règles de navigation de base. Gilles Chosson préside l'association des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets de Loire-Atlantique :

99% des gens respectent tout, mais y'a toujours 1% des plaisanciers qui n'ont pas conscience que leur comportement peut causer un accident- Gilles Chausson

A titre d'exemple, il dresse un scénario catastrophe bien souvent évité :

Quand une famille accoste gentiment et qu'un jet-ski ou un bateau arrive à grande vitesse, ça fait des vagues qui peuvent faire chavirer l'embarcation.

Depuis sa maison Sylvain a vue sur la Loire. Il voit régulièrement les plaisanciers faire n'importe quoi et manque de chavirer quand il est dans sa barque à cause des vagues causées par la vitesse excessive des autres bateaux.

C'est la course à la vitesse, les bateaux ne ralentissent pas quand ils se croisent. Il faudrait du respect mutuel, mais on en est loin aujourd'hui.

Sur la Loire la vitesse maximale autorisée est de 20kms/h en zone libre de tout obstacle, et de 6 à 10 km/h au niveau des pontons et à hauteur des bateaux amarrés.

Cohabitation difficile

La brigade fluviale se rend tous les week-ends sur la Loire et depuis le début de l'été elle a relevé une vingtaine d'infractions sur une toute petite portion de huit kilomètres entre la Chapelle-Basse-Mer et Oudon.

L'adjudant-chef Sylvain Schiebel et le gendarme Jonathan Folope de la briage fluviale. © Radio France - Pascale Boucherie

Ils pensent que sur l'eau on peut tout faire"- adjudant-chef Sylvain Schiebel

Comme ce plaisancier contrôlé avec 1 gramme 30 d'alcool dans le sang, ce vacancier qui navigue sans permis, cet autre sans gilet de sauvetage, ou ces amateurs de ski nautique verbalisés le week-end dernier parce qu'ils pratiquaient leur activité sans l'accompagnateur obligatoire sur le bateau.

La cohabitation sur le fleuve a toujours été tendue explique la gendarmerie mais elle l'est encore plus depuis deux ans, depuis que les zones de ski-nautique sont modifiées. Elles sont plus courtes, moins nombreuses et du coup moins respectées.