Emission spéciale France Bleu Orléans en direct de Blois : comment enseigner l'Histoire ?

Comment enseigner l’Histoire aujourd’hui ? Quels sont les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les profs d’histoire, leur travail est-il plus difficile qu’il y a 25 ans, à l'heure des "vérités alternatives" et des revendications communautaristes ? Comment évoluent les relations l’histoire et la politique, à l’heure des batailles mémorielles et des frénésies commémoratives ? Voilà les thèmes du débat qu'a organisé France Bleu Orléans ce vendredi soir, à l'occasion de la 25ème édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, depuis la Halle aux Grains.

Et autour de la table étaient réunis 4 invités :

Camille Dumas, professeur d’histoire-géographie en collège et lycée, actuellement rattachée au collège d'Onzain dans le Loir-et-Cher, après avoir enseigné 5 ans dans l'Académie de Créteil

Alain Mabanckou , écrivain franco-congolais et professeur de littérature francophone, prix Renaudot en 2006 pour son roman Mémoires de Porc-épic

Manon Pignot, historienne, maitresse de conférences à l'université de Picardie, et spécialiste de la première guerre mondiale

Antoine Pluvy, professeur d'histoire-géographie au collège Dunois à Orléans – collège plutôt représentatif d'une bonne mixité sociale

Est-ce compliqué aujourd’hui d’enseigner l’Histoire ?

L'an passé, une enquête de la Fondation Jean Jaurès menée avec l’IFOP révélait qu’1 enseignant sur 2 reconnaissait s’être déjà autocensuré au moins une fois dans sa carrière - enquête menée auprès de l'ensemble de la communauté enseignante, mais les professeurs d'histoire sont particulièrement concernés : complexité d'enseigner le fait religieux, mais aussi nécessité d'affronter les fake news, "les vérités alternatives" qui pullulent sur les réseaux sociaux et Internet. C'était le thème de la première partie de l'émission à (ré)écouter ici :

Pourquoi une telle frénésie de commémorations ?

Autre défi auquel sont confrontés aujourd’hui les historiens : l’instrumentalisation politique. Avec une sorte de frénésie commémorative, mais aussi la montée des revendications mémorielles qui favorisent parfois une réécriture de l'histoire au service d'un discours politique. C'était le thème de la seconde partie de l'émission à (ré)écouter ici :

Le choc entre l'Histoire et la Mémoire : deux notions pas tout à faire identiques ?

