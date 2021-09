Emmanuel Ethis, le recteur de l'académie de Rennes, "confiant" pour la rentrée des classes

Un peu plus de 600 000 bretons font leur rentrée des classes ce jeudi 2 septembre. Pour l'occasion, le recteur de l'académie de Rennes, Emmanuel Ethis, était l'invité de France Bleu.

603 049 jeunes bretons reprennent le chemin de l'école ce jeudi. Au programme de cette rentrée, des cours en présentiel pour tout le monde pour le moment mais le port du masque est toujours obligatoire pour les plus de 6 ans. Il faut dire que le Covid-19 fait toujours parti des effectifs et qu'il faut faire avec des protocoles sanitaires stricts dans les établissements scolaires.

En primaire, la fermeture de la classe est prévue dès le premier cas de Covid. Dans le secondaire, les enfants non vaccinés devront retourner en distanciel.

Les plus de 12 ans pourront se faire vacciner sur le temps scolaire

Première nouveauté de la rentrée, la possibilité pour les plus de 12 ans de se faire vacciner contre le coronavirus sur le temps scolaire. Emmanuel Ethis le recteur de l'académie de Rennes explique ce les vaccins ne seront pas faits dans les établissements scolaires mais "dans les centres de vaccination les plus proches pour éviter la désorganisation". Cette vaccination va commencer le 8 septembre en Bretagne.

Le retour du distanciel mais uniquement pour les élèves non vaccinés

Pour le secondaire, la règle veut qu'en cas de covid dans une classe, seuls les élèves non vaccinés devront se remettre à des cours en distanciel. "Depuis le premier confinement, on a développé la pratique du distanciel, c'est quasiment une routine. On a aussi appris pendant les deux confinements et lors d'un colloque régional pour échanger les meilleures pratiques" explique le recteur.

"Il y a "Ma classe à la maison" et le CNED" poursuit Emmanuel Ethis, "donc le distanciel est entré dans les habitudes de tous, ce sont de nouveaux acquis pour les professeurs et les élèves".

Le recteur qui précise aussi que l'on ne parle "que de quelques jours de distanciel pour les élèves avant un retour en classe. L'objectif, c'est de maintenir le plus de classes ouvertes".

Des dépistages sont prévus

Emmanuel Ethis confirme qu'il y aura des dépistages du covid pour le premier degré et des auto-test pour le secondaire.

Au sujet de la vaccination obligatoire des enseignants que certains réclament, "ce n'est pas de ma responsabilité" répond le recteur, mais selon lui, environ 80% des enseignants le sont. "Ils sont responsables, solidaires et engagés" poursuit Emmanuel Ethis, "il faut les remercier".