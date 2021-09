Emmanuel Macron à l'école Bouge de Marseille : "Il faut qu'on ait des nouvelles écoles, on compte sur vous"

C'était une visite très attendue à Marseille. Pour son deuxième jour au cœur de la ville, le président de la République était à l'école Bouge dans les quartiers nord, 13e arrondissement, un établissement comme illustration de l'état de vétusté et de délabrement de quelque 200 écoles à Marseille. L'école Bouge fait partie de celles qui effectuent leur dernière rentrée avant destruction.

Bain de foule, photo et dialogue avec les élèves

Arrivé vers 10h du matin, Emmanuel Macron a été accueilli par quelques huées de militants anti-vaccin. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a aussi essuyé les critiques après ses propos controversés sur les familles qui achèteraient des écrans plats avec l'argent de l'allocation de rentrée scolaire. Mais rapidement, c'est le dossier des écoles qui a pris le dessus. Après un bain de foule à son arrivée, au milieu de dizaines d'élèves de cette école primaire, Emmanuel Macron joue le jeu et signe même le plâtre de l'un d'eux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À l'intérieur, illustration de l'état de beaucoup d'écoles marseillaises, le président de la République a passé un long moment dans le gymnase de l'école Bouge, un espace fermé aux élèves à cause de sa vétusté et notamment de la présence de plaques d'amiante.

Cafards, punaises, absence de chauffage...

Ici, le président écoute les doléances des enseignants et parents d'élèves de ce quartier où le taux de pauvreté atteint les 28 % : cafards, punaises de lit, salles de classes où la température peut atteindre 35 degrés l'été, mais où il faut porter blouson et bonnet l'hiver. Un professeur égrène les problèmes, soulignant que ses élèves "méritent mieux" et ne doivent pas grandir dans "l'idée qu'ils méritent ça". "On va faire ça ensemble", répond Emmanuel Macron à ceux qui l'interpellent. "Il faut qu'on ait des nouvelles écoles, on compte sur vous", lui dit la concierge de l'école. "On va essayer de faire en sorte" répond Emmanuel Macron.

"Je t'ai vu sur Tik-Tok !", lui lance un écolière

Passage obligé en classe, le président de la République a passé un long moment avec des élèves de CM2. On y parle du vaccin anti-Covid, de l'Afghanistan, mais aussi de tous les sujets qui préoccupent les enfants. "Je t'ai vu sur Tik-Tok !", lui lance une écolière. "J'ai vu la vidéo avec Carlito, mais avez-vous une autre idée avec un autre You Tubeur ?". Et puis, question directe, réponse directe : "Vous gagnez combien ?", "13.500 euros brut, 8.500 après prélèvement", répond le président du tac au tac.