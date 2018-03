Après Rilly-sur-Vienne jeudi matin, Emmanuel Macron avait axé sa visite sur le thème de l'orientation et du tutorat à la pause déjeuner au lycée Planiol de Loches. Un thème qui a été débattu directement avec les élèves au self, en compagnie notamment du ministre de l'éducation.

Après Rilly-sur-Vienne où Emmanuel Macron a parlé d'éducation en milieu rural, le chef de l'Etat s'est donc rendu ce jeudi midi à Loches au lycée Thérèse Planiol avec plus d'une heure de retard sur le programme initial. Une visite axée sur l'orientation et le tutorat. Comme un lycéen lambda, Emmanuel Macron a partagé un plateau-repas avec des lycéens pour échanger sur les cursus, l'image des métiers manuels.....

Un chaudronnier, aujourd’hui, c’est quelqu’un qui peut participer à la construction des avions, des fusées ou des satellites.

Une preuve parmi mille de ce que les métiers de l'artisanat ont de l’avenir ! pic.twitter.com/PDVPNIJUoJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2018

Des selfies à l'arrivée du président Macron © Radio France - Denis Guey

Mais la visite s'est surtout poursuivie avec l'annonce d'un dispositif innovant. Le lycée Thérèse Planiol de Loches sera le premier en Touraine à préparer ses élèves à l'entrée en Fac de Médecine. Un dispositif inédit de tutorat qu'on appelle "Ambition Pacès". Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, sont venus le valider à Loches.

Objectif : éviter une première année universitaire inutile

Dès la rentrée prochaine, des lycéens de Première et Terminale au lycée de Loches vont suivre un cursus spécial avec leurs professeurs et avec des étudiants de la Fac de médecine de Tours. Une valeur ajoutée dans leur orientation que le président de la République a tenu à saluer. Il souhaite que la première année universitaire ne se transforme pas en galère pour les bacheliers. Cela fait des années qu'on a de très bons résultats au bac, mais après c'est vogue la galère, explique le Chef de l'Etat. D'où la création du programme Ambition Pacès. Vingt élèves volontaires du lycée de Loches vont être tutorés par des étudiants en première année de médecine à Tours, et par des professeurs de leur propre lycée comme Chantal Ferrand, prof de maths. On est dans une démarche d'amélioration de la méthodologie, pour mieux anticiper le passage à l'université. Nicolas est l'un des étudiants en médecine qui s'est engagé comme tuteur. On est là pour donner des conseils. Pour leur expliquer notre vécu.

Au total, 1.500 étudiants comme Nicolas et 300 lycéens sont volontaires pour être acteurs de ce programme Pacès en région Centre.